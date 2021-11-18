На севере Коми спасли лебедя, вышедшего за помощью к людям

Жители поселка Кожва Печорского района приютили у себя красавца-лебедя, который замерзал у дороги.

Как предполагают местные жители, лебедь не смог взлететь после ночных заморозков и остался один - все птицы покинули заснеженный Печорский район. Тогда он и вышел за помощью к людям. Птица сидела в снегу прямо у трассы и не возражала, когда ее забирали.

Семья Бортейчук приютила у себя лебедя. Он пока живет в бане, чувствует себя хорошо, не ранен. Но лебедя планируют показать ветеринарам и обустраивают для него просторное место в курятнике.

Весной его планируют вернуть в естественную среду обитания.