Под Калининградом 17-летнего подростка задержали за убийство школьника

Новости

Оперштаб: в Москве выявлено 4062 новых случая COVID-19 11:50
Умерла актриса из "Клиники" и "Вавилона 5" Берген Уильямс 11:50
Депутат бундестага раскритиковал претензии ЕС к РФ об объеме поставок газа 11:50
Самолет для эвакуации беженцев вылетел из Ирака в Минск 11:46
Стоимость московского жилья впервые превысила триллион долларов 11:41
Умерла советская актриса и певица Ирена Ясюнайте 11:28
Россия помогла ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Казахстане 11:28
Картину Моне "Пруд с водяными лилиями" продали на Sotheby"s за $50,8 млн 11:19
Разработан сокращающий в два раза трафик метод кодирования видеофайлов 11:19
В США застрелен рэпер Янг Дольф 11:17
Названа диета, которая укрепит организм во время коронавируса 11:14
Установлена причина смерти замдиректора Мособлгаза после поездки в Египет 11:11
Наталья Сергунина: Правительство Москвы стало призером международного ИТ-конкурса 11:11
Москву украсят к новогодним праздникам до середины декабря 11:01
Посол РФ в Кабуле обвинил США в наступлении голода в Афганистане 10:59
В Роспотребнадзоре оценили возможность выдавать QR-коды людям с антителами 10:36
ОАЭ закажут большую партию бронированных машин Aurus 10:34
МИД: Москва сожалеет о реакции США на испытание РФ противоспутниковой системы 10:33
Ученый прокомментировал полет метеорита над Ижевском и Казанью 10:32
Умер актер Фёдор Иванов 10:27
Госдума сэкономит в этом году 1,3 млрд рублей 10:20
Задержанному в Москве наркодилеру грозит до 20 лет тюрьмы 10:00
Крыму выделят 1,6 миллиарда рублей на центр селекции винограда 09:55
Платить будут из взносов: Дачников предупредили о зимних штрафах 09:35
Автостраховщики назвали способы сэкономить на каско молодым водителям 08:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
В ПФР объяснили, как оформить пенсию во время пандемии
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 11:40
Рубрика: Происшествия

Под Калининградом 17-летнего подростка задержали за убийство школьника

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В городе Озерске Калининградской области задержан предполагаемый убийца 15-летнего школьника, тело которого было обнаружено 17 ноября на городском пустыре с признаками насильственной смерти.

На Урале арестовали подростка за издевательства над ребенком в детдоме

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, вчера утром мать девятиклассника обратилась в Озерское отделение полиции с заявлением о том, что сын накануне вечером ушел из дома и не вернулся.

Поиски начались сразу. Инспекторы ПДН, участковые и оперативники уголовного розыска проверяли контакты пропавшего, опрашивали его знакомых, обследовали местность.

Полицейские проследили путь, который подросток проделал в вечер своего исчезновения, прояснили события последних часов его жизни и вышли на подозреваемого. Им оказался 17-летний знакомый несовершеннолетнего, также житель Озерска, ранее уже судимый за грабеж и разбой. Он был задержан оперативниками.

Сейчас с ним работают сотрудники Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, вечером 16 ноября между подростками произошла ссора.

17-летний подозреваемый, только летом вышедший из мест заключения, ударил подростка ножом в грудь, а затем затянул на его шее штаны. Девятиклассник умер на месте преступления. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемый рассказал следователю на допросе о причине конфликта: погибший изобличил его в кражах, которые они якобы совершили вместе. Расследование уголовного дела продолжается, в том числе выясняются условия, в которых воспитывались несовершеннолетние.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

Госдума сэкономит в этом году 1,3 млрд рублей
МИД: Москва сожалеет о реакции США на испытание РФ противоспутниковой системы
В Роспотребнадзоре оценили возможность выдавать QR-коды людям с антителами
Гинцбург заявил о новых штаммах SARS-CoV-2 из-за купивших сертификаты
Выплату в размере 40 тысяч рублей получили ветераны битвы под Москвой
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей