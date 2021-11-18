Под Калининградом 17-летнего подростка задержали за убийство школьника

В городе Озерске Калининградской области задержан предполагаемый убийца 15-летнего школьника, тело которого было обнаружено 17 ноября на городском пустыре с признаками насильственной смерти.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, вчера утром мать девятиклассника обратилась в Озерское отделение полиции с заявлением о том, что сын накануне вечером ушел из дома и не вернулся.

Поиски начались сразу. Инспекторы ПДН, участковые и оперативники уголовного розыска проверяли контакты пропавшего, опрашивали его знакомых, обследовали местность.

Полицейские проследили путь, который подросток проделал в вечер своего исчезновения, прояснили события последних часов его жизни и вышли на подозреваемого. Им оказался 17-летний знакомый несовершеннолетнего, также житель Озерска, ранее уже судимый за грабеж и разбой. Он был задержан оперативниками.

Сейчас с ним работают сотрудники Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, вечером 16 ноября между подростками произошла ссора.

17-летний подозреваемый, только летом вышедший из мест заключения, ударил подростка ножом в грудь, а затем затянул на его шее штаны. Девятиклассник умер на месте преступления. Точную причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемый рассказал следователю на допросе о причине конфликта: погибший изобличил его в кражах, которые они якобы совершили вместе. Расследование уголовного дела продолжается, в том числе выясняются условия, в которых воспитывались несовершеннолетние.