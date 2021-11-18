В Ленинградской области 97-летнюю пенсионерку убило в лифте

В городе Всеволожск Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства гибели 97-летней постоялицы местного пансионата для пожилых. Пенсионерка упала в лифте и получила открытую черепно-мозговую травму, от которой наступила смерть, сообщает СК по Ленинградской области.

Известно пока следующее. Пожилая женщина передвигалась на инвалидной коляске. Сиделка должна была транспортировать ее на другой этаж и посадила в лифт. А сама пошла по лестнице. Коляску при движении лифта опрокинуло и пенсионерка упала.

При этом в самом лифте не было ограждения и женщину затянуло к перекрытиям лифта. Это привело к смертельной травме.

Сейчас следователи устанавливают, по какой причине сиделка не сопровождала пожилую женщину в лифте. Также их интересует сама конструкция устройства. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбуждено в отношении директора пансионата и сиделки. Сейчас они задержаны. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следователи уже подготовили ходатайство в суд об аресте подозреваемых.