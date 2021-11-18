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18.11.2021 19:34
Рубрика: Происшествия

Житель Череповца напал с ножом на соседей: погибла женщина

Текст: Вера Черенева

В общежитии по улице Устюженской в Череповце мужчина напал в коридоре на своих соседок. Одна из женщин погибла, сообщили в СК по Вологодской области.

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По предварительны данным, ЧП произошло на пятом этаже. 54-летний жилец с ножом набросился на двух соседок. Одна из них успела забежать в свою комнату и позвать на помощь брата. Агрессивный сосед накинулся и на него, но мужчина смог оказать сопротивление и обезвредить нападавшего. Правда, и сам получил серьезные ножевые ранения.

Другие жильцы вызвали врачей. Прибывшая скорая констатировала смерть 46-летней женщины. Соседку, который помог брат, госпитализировали.

Сейчас в общежитии работают сотрудники СК.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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