Житель Череповца напал с ножом на соседей: погибла женщина

В общежитии по улице Устюженской в Череповце мужчина напал в коридоре на своих соседок. Одна из женщин погибла, сообщили в СК по Вологодской области.

По предварительны данным, ЧП произошло на пятом этаже. 54-летний жилец с ножом набросился на двух соседок. Одна из них успела забежать в свою комнату и позвать на помощь брата. Агрессивный сосед накинулся и на него, но мужчина смог оказать сопротивление и обезвредить нападавшего. Правда, и сам получил серьезные ножевые ранения.

Другие жильцы вызвали врачей. Прибывшая скорая констатировала смерть 46-летней женщины. Соседку, который помог брат, госпитализировали.

Сейчас в общежитии работают сотрудники СК.