Экс-глава сельхоздепартамента Севастополя отправлен под домашний арест

Суд отправил бывшего директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадима Кирпичникова под домашний арест на время следствия. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Кирпичников был задержан накануне по подозрению в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, осенью 2020 года он без конкурса заключил договоры на установку нестационарных торговых объектов на пляже "Мыс Хрустальный" и набережной Корнилова. Причем, предпринимателям прибыльные места выделили по сниженной цене. В результате бюджету Севастополя был нанесен ущерб на сумму более миллиона рублей.

В СК сообщили, что экс-чиновник признал свою вину, сотрудничает со следствием и дает показания.

- В связи с этими обстоятельствами по ходатайству следователя Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, - отметили в пресс-службе.