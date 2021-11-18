Экс-вице-премьеру Крыма продлили домашний арест до конца февраля

Киевский районный суд Симферополя продлил срок содержания под домашним арестом экс-вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову и экс-министру строительства и архитектуры Михаилу Храмову. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Продлить в отношении Храмова и Кабанова, обвиняемых по части 4 статьи 159 УК РФ, срок содержания под домашним арестом до 22 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября Верховный суд Крыма изменил меру пресечения в отношении Кабанова и Храмова с содержания под стражей на домашний арест. Экс-чиновников и гендиректора компании "Мастер-Юг" подозревают в хищении бюджетных средств при строительстве водовода от Ивановского водозабора до очистных сооружений гидроузла.

Уголовное дело возбуждено и расследуется УФСБ по Республике Крым. По версии следствия, подозреваемые необоснованно завысили сметную стоимость строительно-монтажных работ, похитив из бюджета более 57 миллионов рублей. Правда, обвиняемые вернули деньги в бюджет.