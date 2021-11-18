Энергетики повышают квалификацию на инновационном тренажере

В Учебном центре "Энергетик" ПАО "Россети Юг" началось обучение на учебно-тренировочном комплексе цифровой подстанции (ЦПС) 110/35/10 кВ. Первая группа специалистов компании пройдет недельный курс по наладке и обслуживанию релейной защиты и автоматики цифровой подстанции.

В течение учебного курса сотрудники из филиалов "Россети Юг" будут обучаться настройке параметров автоматизированного подстанционного оборудования, выполнять анализ функционирования устройств релейной защиты и автоматики.

Обучение проводится с привлечением преподавателей кафедры "Цифровые технологии и платформы в электроэнергетике" Донского государственного технического университета.

Как отмечают в компании, в перспективе на тренажере ЦПС ежегодно смогут проходить профессиональную подготовку и повышать квалификацию до 500 специалистов. Также тренажер будет задействован в проведении открытых корпоративных чемпионатов профессионального мастерства "Россети" по методике WorldSkills. Кроме того, на нем смогут проходить обучение и студенты профильных вузов.

"Мы вводим в эксплуатацию все больше высокоавтоматизированных подстанций, соответственно, должен измениться и подход к подготовке персонала для их обслуживания. Получение новых компетенций работниками компании позволит максимально использовать огромный потенциал возможностей, заложенный в цифровых технологиях, используемых в электроэнергетике" - отметил генеральный директор ПАО "Россети Юг" Борис Эбзеев.

Уникальный тренажер ЦПС разработан "Россети Научно-технический центр (АО "Федеральный испытательный центр") специально для "Россети Юг". Он представляет собой модульную систему: распределительное устройство 10 кВ, устройства релейной защиты и автоматики, учета электроэнергии и автоматизированных систем управления, а также виртуальные распределительное устройство 110 кВ. Тренажер может моделировать штатные и нештатные ситуации для отработки навыков эксплуатации и управления цифровой подстанцией.