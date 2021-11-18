Из Астрахани в Шереметьево начнет полеты "Победа"

В частности, договоренности были достигнуты в ходе переговоров с генеральным директором, председателем правления ПАО "Аэрофлот" Михаилом Полубояриновым и заместителем генерального директора ООО "Новапорт" по южному кластеру Сергеем Дмитриевым.

Игорь Бабушкин сообщил партнерам о заинтересованности региона в продолжении сотрудничества.

- Это обеспечит транспортную доступность региона и позволит астраханцам максимально эффективно использовать транзит московского авиаузла, - заявил глава региона.

По словам Михаила Полубояринова, группа "Аэрофлот" продолжит работу в регионе без снижения провозных емкостей.

По данным официального сайта астраханского аэропорта, из Астрахани в Москву полеты также осуществляют авиакомпании: "Россия", "Сибирь" и Nordwind Airlines.

За девять месяцев 2021 года общий пассажиропоток составил 650 тысяч человек, что на 28 процентов выше аналогичного периода доковидного 2019 года. Открылись новые рейсы: в Ереван, Душанбе, Худжанд, Челябинск, Пермь, Ош, Бишкек, Куляб. Кроме того, были организованы чартеры в Дубай, Шарм-эш-Шейх и Каир.

Самыми популярными направлениями у астраханских пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Минеральные Воды.