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18.11.2021 11:20
Рубрика: Власть

Из Астрахани в Шереметьево начнет полеты "Победа"

Текст: Наталья Коротченко
В московский аэропорт Шереметьево из Астрахани в 2022 году откроются рейсы лоукостера "Победа". Об этом сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина по итогам встречи главы региона с представителями авиаотрасли.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

В частности, договоренности были достигнуты в ходе переговоров с генеральным директором, председателем правления ПАО "Аэрофлот" Михаилом Полубояриновым и заместителем генерального директора ООО "Новапорт" по южному кластеру Сергеем Дмитриевым.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Игорь Бабушкин сообщил партнерам о заинтересованности региона в продолжении сотрудничества.

- Это обеспечит транспортную доступность региона и позволит астраханцам максимально эффективно использовать транзит московского авиаузла, - заявил глава региона.

По словам Михаила Полубояринова, группа "Аэрофлот" продолжит работу в регионе без снижения провозных емкостей.

По данным официального сайта астраханского аэропорта, из Астрахани в Москву полеты также осуществляют авиакомпании: "Россия", "Сибирь" и Nordwind Airlines.

За девять месяцев 2021 года общий пассажиропоток составил 650 тысяч человек, что на 28 процентов выше аналогичного периода доковидного 2019 года. Открылись новые рейсы: в Ереван, Душанбе, Худжанд, Челябинск, Пермь, Ош, Бишкек, Куляб. Кроме того, были организованы чартеры в Дубай, Шарм-эш-Шейх и Каир.

Самыми популярными направлениями у астраханских пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Минеральные Воды.

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