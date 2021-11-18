Крыму выделят 1,6 миллиарда рублей на центр селекции винограда

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал Распоряжение № 3207-р о выделении из федерального бюджета дополнительно 1,6 миллиарда рублей на строительство научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Центр создается на базе Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" в Ялте.

"В новом подразделении будут работать научные лаборатории, центр экспериментальной биотехнологии, специальные помещения для выращивания саженцев и хранения лозы, лекционные и дегустационные залы, а также винохранилище и энотека", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Общая площадь корпуса составит более 18 тысяч квадратных метров. Открытие запланировано на 2025 год. В общей сложности финансирование объекта составит свыше 3,2 миллиардов рублей. Как пояснили в пресс-службе кабмина, дополнительное финансирование потребовалось в связи с корректировкой проектной документации.

"Из-за стесненных условий строительства, горного рельефа и сложных грунтов появилась необходимость в возведении свайных фундаментов, подпорных стенок и удерживающих сооружений, что повлияло на стоимость работ, - пояснили в пресс-службе. - Кроме того, в проекте увеличилась протяженность инженерных сетей, которые будут обеспечивать здание водой, газом и электричеством".

Отметим, что создание современного центра питомниководства является самым долгожданным событием для отрасли виноградарства в Крыму. Отсутствие современного безвирусного посадочного материала существенно сдерживает темпы развития виноградарства на полуострове. Существующие в Крыму питомники обеспечивают не более трети потребности отрасли в саженцах. В этой связи ежегодно виноградарские хозяйства ввозят из-за рубежа, преимущественно из питомников Италии, Сербии, Германии и других европейских стран десятки тысяч саженцев винограда. При этом 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступивший в силу в 2020 году, не предусматривает господдержку виноградных плантаций, заложенных с использованием импортного посадочного материала.