Министр культуры Крыма попала под следствие

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в отношении министра культуры РК Арины Новосельской. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, действия правоохранителей составляют часть системного контроля над деятельностью чиновников всех уровней.

Руководитель региона выразил уверенность, что компетентные органы выяснят все факты и обстоятельства, что в свою очередь позволит им сделать закономерные выводы.

Напомним, Арина Новосельская - единственный министр-долгожитель в крымском правительстве, который руководит минкультуры республики с февраля 2014 года, когда полуостров еще входил в состав Украины.

С тех пор министр несколько раз оскандалилась. Так, в марте 2021 года на совещании с участием главы Крыма Сергея Аксенова в режиме видеосвязи она, ошибочно полагая, что находится оффлайн, выругалась матом. Министр тут же извинилась перед участниками совещания за столь эмоциональное поведение. Позже во время экскурсии по Керчи для членов правительства РФ Новосельская, стараясь объяснить сущность мифического грифона, ставшего одним из символов города, назвала того "орлольвом".