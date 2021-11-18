На Кубани трех человек осудили за похищение несовершеннолетней невесты

В Краснодарском крае суд вынес приговор по резонансному делу о похищении несовершеннолетней девушки из станицы Кущевской. Виновными признали мужчину и двух женщин, которые организовали похищение, "невесты" ссылаясь на национальные традиции. Более того, по материалам судебного дела, девушку против ее воли четыре дня удерживали в частном доме и совершили над ней действия сексуального характера с применением насилия. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, виновными себя преступники не признали.

- В сентябре 2019 года подсудимая 1980 года рождения вступила в сговор с подсудимым 1985 года рождения и его несовершеннолетним сыном, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство. Они договорились похитить и выдать замуж за сына подсудимого знакомую им несовершеннолетнюю девушку, проживающую в станице Кущевской, - говорится в материалах дела.

Девушку силой затолкали в машину и отвезли в станицу Крыловскую, а там удерживали в доме "жениха" четверо суток. "Иные действия сексуального характера" над пострадавшей совершили две женщины - та, которая придумала всю схему с похищением и ее подруга.

В результате суд признал всех троих соучастников виновными по двум пунктам части 2 статьи 126 УК РФ и по части 3 статьи 132 УК РФ "Похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетней; иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетней".

Мужчину приговорили к 3 годам колонии строгого режима, а женщин к 4 и 3,5 годам в колонии общего режима. Наказание для подруги организаторов преступления отсрочили до 2031 года - тогда ее ребенку исполнится 14 лет.