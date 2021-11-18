"Россети Юг" полностью рассчитывается за электроэнергию на оптовом рынке

Компания "Россети Юг", временно исполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Калмыкии, в полном объеме рассчитывается за приобретаемый на оптовом рынке ресурс.

Об этом сообщил председатель правления ассоциации "НП Совет рынка" Максим Быстров на всероссийском совещании, посвященному подготовке субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

По его словам, с самого начала наделения новыми полномочиями "Россети Юг" выполняют все обязательства перед поставщиками оптового рынка электроэнергии и мощности, несмотря на имеющиеся в регионе проблемы с расчетами конечных потребителей, чего ранее не было при предшествующем гарантирующем поставщике.

Кроме того, компания с 2017 года работает со статусом гарантирующего поставщика еще и в столице республики.

Благодаря реализованным мероприятиям обеспечены прозрачность и открытость проводимых расчётов как на оптовом, так и на розничном рынках, обеспечено надёжное электроснабжение Элисты, снижена задолженность. Уровень платежей за электроэнергию в городе вырос с 66,5 до 87 процентов в 2020 году, а в январе-ноябре 2021 года достиг 95,5 процентов.