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18.11.2021 17:55

"Россети Юг" полностью рассчитывается за электроэнергию на оптовом рынке

Текст: Валерий Николаев
Компания "Россети Юг", временно исполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Калмыкии, в полном объеме рассчитывается за приобретаемый на оптовом рынке ресурс.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Александр Река/ТАСС
"Россети Юг" увеличили расходы на ремонт и техобслуживание на 6 процентов

Об этом сообщил председатель правления ассоциации "НП Совет рынка" Максим Быстров на всероссийском совещании, посвященному подготовке субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

По его словам, с самого начала наделения новыми полномочиями "Россети Юг" выполняют все обязательства перед поставщиками оптового рынка электроэнергии и мощности, несмотря на имеющиеся в регионе проблемы с расчетами конечных потребителей, чего ранее не было при предшествующем гарантирующем поставщике.

Кроме того, компания с 2017 года работает со статусом гарантирующего поставщика еще и в столице республики.

Благодаря реализованным мероприятиям обеспечены прозрачность и открытость проводимых расчётов как на оптовом, так и на розничном рынках, обеспечено надёжное электроснабжение Элисты, снижена задолженность. Уровень платежей за электроэнергию в городе вырос с 66,5 до 87 процентов в 2020 году, а в январе-ноябре 2021 года достиг 95,5 процентов.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область ЮФО Калмыкия ЮФО Волгоградская область ЮФО Астраханская область Россети Юг

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