"Россети Юг" увеличили расходы на ремонт и техобслуживание на 6 процентов

В январе-сентябре текущего года на реализацию программы технического обслуживания и ремонта электросетевого хозяйства в зоне ответственности "Россети Юг" направлено почти 1,4 миллиарда рублей. Это на 6 процентов больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Финансирование мероприятий в Ростовской области составило 665,8 миллиона рублей (+3 %), в Волгоградской - 392,7 миллиона рублей (+8 %), Астраханской - 236,8 миллиона рублей (+11 %), в Калмыкии - 83,6 миллиона рублей (+12 %).

При подготовке к осенне-зимнему периоду специалисты "Россети Юг" отремонтировали свыше 3 тысяч километров воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, провели замену 5,6 тысячи опор и 56,4 тысячи изоляторов и свыше 600 километров провода. Надежность работы электросетевого хозяйства во всех регионах обеспечил ремонт более 3 тысяч трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Кроме того, энергетики расчистили более 1,3 тысячи гектаров трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности.

Напомним, всего в 2021 году "Россети Юг" планируют направить на ремонт и техобслуживание энергообъектов 1,6 миллиарда рублей.