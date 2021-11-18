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18.11.2021 09:10

"Россети Юг" увеличили расходы на ремонт и техобслуживание на 6 процентов

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
В январе-сентябре текущего года на реализацию программы технического обслуживания и ремонта электросетевого хозяйства в зоне ответственности "Россети Юг" направлено почти 1,4 миллиарда рублей. Это на 6 процентов больше показателя аналогичного периода 2020 года.
Фото: Александр Река/ТАСС Фото: Александр Река/ТАСС
Фото: Александр Река/ТАСС

Финансирование мероприятий в Ростовской области составило 665,8 миллиона рублей (+3 %), в Волгоградской - 392,7 миллиона рублей (+8 %), Астраханской - 236,8 миллиона рублей (+11 %), в Калмыкии - 83,6 миллиона рублей (+12 %).

Фото: ПАО "Россети Юг"
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При подготовке к осенне-зимнему периоду специалисты "Россети Юг" отремонтировали свыше 3 тысяч километров воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, провели замену 5,6 тысячи опор и 56,4 тысячи изоляторов и свыше 600 километров провода. Надежность работы электросетевого хозяйства во всех регионах обеспечил ремонт более 3 тысяч трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Кроме того, энергетики расчистили более 1,3 тысячи гектаров трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности.

Напомним, всего в 2021 году "Россети Юг" планируют направить на ремонт и техобслуживание энергообъектов 1,6 миллиарда рублей.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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