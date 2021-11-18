В Ялте при расчистке реки Дерекойка обнаружили шесть снарядов

В Ялте во время расчистки русла реки Дерекойка, протекающей по самому центру курорта, коммунальные службы обнаружили шесть снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.

Боеприпасы найдены в районе овощного рынка. Почти 80 лет они лежали в толще речного грунта и ила, оставаясь незамеченными.

- Сколько ж не чистились наши реки! - написала Янина Павленко в Telegram. - Службы реагирования уже на месте. Ждем военных.

При участии специалистов-взрывотехников арсенал вывезут в безопасное место для обезвреживания.

После разрушительных залповых ливней в июне-июле 2021 года в Ялте до конца года планируют расчистить 1650 метров русел протекающих по центру города рек: Водопадной, Бабу и Дерекойки. На эти цели из резервного фонда РК выделено 30,5 миллиона рублей. В работах задействованы шесть экскаваторов и 15 самосвалов. Они ежедневно вывозят от 400 до 750 тонн грунта и щебня, которые минувшим летом стали одной из причин затопления центра курорта.