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18.11.2021 15:08
Рубрика: Происшествия

В Ялте при расчистке реки Дерекойка обнаружили шесть снарядов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Ялте во время расчистки русла реки Дерекойка, протекающей по самому центру курорта, коммунальные службы обнаружили шесть снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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Боеприпасы найдены в районе овощного рынка. Почти 80 лет они лежали в толще речного грунта и ила, оставаясь незамеченными.

- Сколько ж не чистились наши реки! - написала Янина Павленко в Telegram. - Службы реагирования уже на месте. Ждем военных.

При участии специалистов-взрывотехников арсенал вывезут в безопасное место для обезвреживания.

После разрушительных залповых ливней в июне-июле 2021 года в Ялте до конца года планируют расчистить 1650 метров русел протекающих по центру города рек: Водопадной, Бабу и Дерекойки. На эти цели из резервного фонда РК выделено 30,5 миллиона рублей. В работах задействованы шесть экскаваторов и 15 самосвалов. Они ежедневно вывозят от 400 до 750 тонн грунта и щебня, которые минувшим летом стали одной из причин затопления центра курорта.

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