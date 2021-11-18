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18.11.2021 11:10
Рубрика: Власть

В Крыму волонтеры подключились к выдаче QR-кодов в МФЦ

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Мининформа Республики Крым Фото: Пресс-служба Мининформа Республики Крым
Фото: Пресс-служба Мининформа Республики Крым

В Республике Крым волонтеры Всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в офисах многофункциональных центров "Мои документы" подключились к процессу выдачи QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании пожилым людям.

Как пояснила руководитель медиа-клуба "Мы вместе" в Республике Крым Надежда Кикоть, у многих пенсионеров нет доступа в интернет, а для получения кода необходима авторизация на портале Госуслуг. Эту проблему и помогают решить в МФЦ.

В Симферополе оптимизируют работу пунктов вакцинации

- В центрах выставлены терминалы, подключенные к печатающим устройствам, и после введения гражданами своего логина и пароля от портала они сразу получают распечатанный на бумаге сертификат, - пояснила Кикоть. - Волонтеры помогают пожилым войти в свою учетную запись, распечатать QR-код и консультируют заявителей, у которых возникли вопросы или трудности в работе с порталом. Так волонтеры помогут сократить очередь и освободить специалистов МФЦ для оказания других услуг.

Распечатать QR-код в республике с 17 ноября можно в пяти центрах "Мои документы" - в Симферополе на улицах Мате Залки, 17в и Толстого, 15), в Евпатории - на Советской, 5Б, в Керчи - на улице Генерала Петрова, 33а и в Феодосии - на улице Горького, 13. Для получения этой услуги при себе надо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Если при обращении в МФЦ сертификат не удастся найти, гражданин сможет подать обращение через портал Госуслуг или в МФЦ.

Как уточнили в Минцифры РФ, специалисты ведомства разработали техническое решение, обеспечивающее доступ сотрудников МФЦ к информационным системам Минздрава России, содержащим информацию о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Такой доступ организован через специализированное автоматизированное рабочее место сотрудника МФЦ. И за первые сутки распечатку сертификатов в МФЦ по всей стране заказали более 50 тысяч человек.

В Крыму продолжает действовать система QR-кодов в заведениях общепита, сферу услуг, театрах и кинотеатрах, бассейнах и фитнес-центрах, а также в крупных торговых центрах. Также QR-код требуется при заселении в отели.

За последние сутки в Крыму зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом - 878. Число умерших - также максимальное за все время пандемии - 23.

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