В Новороссийске завели дело из-за вырубки краснокнижных деревьев

В Новороссийске возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки краснокнижных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Установлено, что на территории садового некоммерческого товарищества "Зеленый мыс" в селе Мысхако, а также за ним обнаружены 46 пней деревьев можжевельника колючего, занесенного в Красную книгу Краснодарского края. Сумма ущерба составила более шести миллионов рублей.

Специализированная прокуратура направила материалы проверки в территориальный отдел полиции, по итогам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 260 УК РФ (повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений в особо крупном размере). Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура поставила на контроль.