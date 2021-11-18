В Ростове внедрят новый принцип работы транспортных компаний

В Ростове-на-Дону администрация города планирует внедрить новый принцип взаимодействия с перевозчиками, перейдя на схему "брутто-контракты".

"На "Транспортной неделе" состоялся круглый стол, посвященный обсуждению реформирования финансовой модели работы пассажирского транспорта. Для нас были интересны практические аспекты внедрения "брутто-контрактации", с участием субъектов, на территориях которых эта система действует. Коллеги, а также представители ведущих научных школ в сфере транспортного планирования, в том числе ФАУ "РОСДОРНИИ" поделились практическими аспектами и условиями внедрения "брутто-контрактов", - рассказал Instagram глава администрации города Алексей Логвиненко.

Переход на новую систему "брутто-контрактов" будет стимулировать перевозчиков добросовестно выполнять обязанности и повысит качество обслуживания жителей города.

"Перевозчик будет получать средства не за количество перевезенных пассажиров, а за выполнение условий контракта - выпуск на линию установленного числа подвижного состава и соблюдение интервала движения и времени работы подвижного состава на линии", - подчеркнул Алексей Логвиненко.

Согласно "Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону" новая система работы транспортных компаний будет внедрена в 2023 году.