В Старом Крыму найдены самые ранние мусульманские надгробия

В городе Старый Крым во время реконструкции местного стадиона найдены надгробия древнего мусульманского кладбища с арабскими надписями. Предположительно, они относятся к XIII веку.

Кости погребенных специалисты отправили на антропологическую экспертизу, а пять могильных плит и их фрагменты стали экспонатами местного музея - они дополнят экспозицию памятников архитектуры средневекового города Солхата.

- Сохранились надписи, причем, читаются они очень хорошо - это арабографическая надпись, - рассказал телеканалу "Крым 24" заведующий Музеем истории и археологии Старого Крыма Расим Кадыров. - Мы со своей стороны мы пригласили специалистов для того, чтобы они смогли нам их атрибутировать. Судя по надписи оказалось, что это самые ранние из выявленных мусульманских надгробий на территории Крыма. Они датируются 1285 годом.

Сейчас реконструкция стадиона приостановлена - она продолжится лишь после археологических раскопок. Глава администрации Старого Крыма Григорий Балабанов надеется, что работы продолжатся в 2022 году. Но если во время работ найдут еще какие-то артефакты, то их обязательно передадут в музей.

Ранее проводимые раскопки в центральной части Старого Крыма позволили находить керамические артефакты, относящиеся к IV веку до нашей эры и изготовленные цивилизацией, которая была ровесником древнего Египта. В начале новой эры эти земли приглянулись древним грекам, которых сменили армяне. Но официально возникновение города историки традиционно относят к XIII веку, когда после монгольского завоевания степной Крым вошел в состав Золотой Орды. Вскоре после окончательного установления ордынской власти в восточной части полуострова был основан город Кырым, который стал административным центром Крымского Юрта и резиденцией эмира Крыма. По приказу хана Батыя для него здесь возвели дворец, а чуть позже построили величественную мечеть - древнейшую в Европе.

Ордынцы и составлявшие основную часть населения степного Крыма кыпчаки называли город Кырым, а итальянцы (в основном генуэзцы), владевшие южным побережьем Крыма и активно торговавшие в регионе, именовали его Солхат.