В Волгограде арестовали врача, продававшего сертификаты о вакцинации

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в отношении доктора, продававшего сертификаты о вакцинации, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции области.

Медика заключили под стражу сроком до 15 января 2022 года.

По версии следствия, терапевт одной из городских поликлиник, работавший в составе прививочной бригады, с 9 апреля по 31 августа получал взятки за выдачу документов о вакцинации, внося в них заведомо ложные сведения. Самостоятельно или при помощи иных сотрудников медучреждения он вносил фиктивные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Желающих получить справку без укола подыскивали две работницы той же поликлиники. Неиспользованную вакцину врач уничтожал.

По данным пресс-службы регионального управления СКР, уголовное дело возбуждено по двум статьям: "получение должностным лицом взятки в виде денег" и "служебный подлог". Он вступил в сговор, как минимум, с 27 гражданами, которые передали ему в общей сумме около 171 тысячи рублей.