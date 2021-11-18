Валентина Матвиенко и Мурат Кумпилов обсудили вопросы развития Адыгеи

В Москве состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. В ней принял участие заместитель председателя Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Адыгея Мурат Хапсироков.

Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, достижения целевых показателей национальных проектов. Валентина Матвиенко также поинтересовалась ходом реализации в республике индивидуальной программы социально-экономического развития РА, госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

Отдельно поднималась тема борьбы с коронавирусом и вакцинации населения. Мурат Кумпилов сообщил, что в больницах и госпиталях республики создано достаточное количество койко-мест для лечения больных. Активно проводится прививочная кампания. В настоящее время в республике вакцинировано 55 процентов от плана, или 44 процента от всего взрослого населения.

Председатель Совета Федерации подчеркнула важность информационно-разъяснительной работы для наращивания темпов вакцинации. "Необходимо убеждать, разъяснять, создать людям удобные условия для вакцинации", - подчеркнула спикер СФ.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы укрепления системы здравоохранения республики, поддержки и обучения медицинских кадров. "Во взаимодействии с федеральным центром в республике на сегодняшний день в госпиталях практически решена проблема дефицита медицинских кадров", - сказал глава региона.

Мурат Кумпилов уточнил, что благодаря целевому приему выпускников республики в медицинские вузы страны последовательно решаются и вопросы нехватки медицинских кадров в системе здравоохранения республики.

По данным властей региона, в целях сокращения кадрового дефицита в различные медицинские вузы страны в 2020 году направлено 118 выпускников республики, в целевую клиническую ординатуру - 67 человек, в 2021 году по программе специалитета направлено 133 абитуриента, в целевую клиническую ординатуру - 33 выпускника специалитета. Достаточно высокие результаты в решении проблемы кадрового дефицита врачей приносит заключение договоров о целевом обучении с последующей отработкой специалистов в субъекте.

В республике активнее стали проводить ярмарки вакансий в медколледже и мединституте, используются другие механизмы профориентации и повышения престижа профессии, а также расширены меры соцподдержки, реализуется программа "Земский доктор". С 2012 года в республике по данной программе в сельской местности трудоустроено 414 врачей.

Валентина Матвиенко пообещала оказать содействие в обеспечении целевого приема в медвузы страны и увеличении числа целевых мест при необходимости.

Глава РА поблагодарил председателя Совета Федерации РФ за внимание к региону. Мурат Кумпилов подчеркнул, что при поддержке Совфеда и личном содействии Валентины Матвиенко в республике системно решается множество насущных социальных и инфраструктурных вопросов. Кроме того, в Адыгее не раз проводились выездные совещания парламентских комитетов Совета Федерации, на которых обсуждались актуальные для региона задачи и пути их решения.