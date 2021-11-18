За взятку задержана министр культуры Крыма

В четверг, 18 ноября, в Симферополе по подозрению в получении крупной взятки была задержана министр культуры Республики Крым Арина Новосельская, работавшая на этой должности почти восемь лет, с 2014 года. По версии следствия, она получила 25 миллионов рублей от генерального подрядчика строительства Центра детского театрального искусства - компании "Меандр". Но новый кукольный театр, который должны были сдать в эксплуатацию еще в конце 2019 года, так и не достроен.

- По данным следствия, в 2018 году Новосельская, используя свои полномочия, получила от бенефициара, компании "Меандр", 25 миллионов рублей за общее покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства, - пояснили в СКР. Накануне дома и в рабочем кабинете Новосельской прошли обыски. Министра задержали, предъявив обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Интересно, что в истории Санкт-Петербургской компании "Меандр" недостроенный кукольный театр - далеко не единственный объект, при возведении которого у властей возникли серьезные претензии. Точно так же на несколько лет затянулась реконструкция архитектурного символа Керчи - Митридатских лестниц, которые пришлось передавать на переделку новому подрядчику. Ну а с государственным центром детского театрального искусства стоимостью 1,1 миллиарда рублей проблемы начались еще в 2019 году. Тогда Служба стройнадзора Республики Крым заявила о выявлении "незначительных отклонений от проектной документации" во время строительства. Арина Новосельская говорила о том, что требуется "перепроектирование". Подрядчик им занялся, но в конце концов стройка была заморожена. И до сегодняшнего дня новый подрядчик на объекте так и не появился.

Кукольный театр - не единственный объект, при возведении которого у властей возникли претензии

Глава Крыма Сергей Аксенов на задержание министра-долгожителя отреагировал сдержанно и предсказуемо. "Это часть системного контроля за деятельностью должностных лиц всех уровней, - отметил он. - Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся и сделают выводы в соответствии с законом".