За взятку задержана министр культуры Крыма

- По данным следствия, в 2018 году Новосельская, используя свои полномочия, получила от бенефициара, компании "Меандр", 25 миллионов рублей за общее покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства, - пояснили в СКР. Накануне дома и в рабочем кабинете Новосельской прошли обыски. Министра задержали, предъявив обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Интересно, что в истории Санкт-Петербургской компании "Меандр" недостроенный кукольный театр - далеко не единственный объект, при возведении которого у властей возникли серьезные претензии. Точно так же на несколько лет затянулась реконструкция архитектурного символа Керчи - Митридатских лестниц, которые пришлось передавать на переделку новому подрядчику. Ну а с государственным центром детского театрального искусства стоимостью 1,1 миллиарда рублей проблемы начались еще в 2019 году. Тогда Служба стройнадзора Республики Крым заявила о выявлении "незначительных отклонений от проектной документации" во время строительства. Арина Новосельская говорила о том, что требуется "перепроектирование". Подрядчик им занялся, но в конце концов стройка была заморожена. И до сегодняшнего дня новый подрядчик на объекте так и не появился.
Глава Крыма Сергей Аксенов на задержание министра-долгожителя отреагировал сдержанно и предсказуемо. "Это часть системного контроля за деятельностью должностных лиц всех уровней, - отметил он. - Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся и сделают выводы в соответствии с законом".