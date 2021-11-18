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18.11.2021 16:17
Рубрика: Власть

Десять школьников из Югры победили в "Большой перемене"

Текст: Елена Панова
Глава Югры Наталья Комарова поздравила школьников региона, ставших победителями всероссийского конкурса "Большая перемена". Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.
Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры/vk.com/shtabugra Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры/vk.com/shtabugra
Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры/vk.com/shtabugra

Напомним: цель конкурса "Большая перемена" - выявить и сформировать сообщество школьников с активной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, учиться новому и менять мир к лучшему.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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В этом году в конкурсе приняли участие больше 2,5 миллиона учеников из самых разных городов и поселков России. От Югры в финал вышел 21 школьник, и десять из них вошли в число победителей.

- Десять наших ребят - победители! - написала Наталья Комарова. - Это Виолетта Климченко, Валерия Дмитриева, Александра Коломиец, Алена Мокрова, Елизавета Степаненко, Виктория Бровина, Юлия Крайнова, Алексей Ходулин, Марк Коваленко, Анастасия Бороненко. Они успешно решили задания-кейсы по направлениям "Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество", защитили свои проекты, направленные на улучшение сфер общественной жизни. Поздравляю наших конкурсантов, их родителей и педагогов с большой победой в "Большой перемене"!

Отметим: победители в группе "10 класс" получат по 200 тысяч рублей на образование, а в группе "11 класс" - по одному миллиону рублей и дополнительные баллы на поступление в высшие учебные заведения. Кроме того, премии в 150 тысяч рублей получат и преподаватели, которые готовили ребят к конкурсу.

Конкурс "Большая перемена" проходит в рамках национального проекта "Образование". При этом в Югре сегодня реализуются еще семь федеральных проектов для детей и молодежи: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность".

В регионе создаются уникальные образовательные центры "Точки роста" естественно-научной, технологической и гуманитарной направленности. Для того чтобы создать условия для самореализации всех учеников, эти центры располагаются даже в самых отдаленных уголках региона. Сейчас таких "Точек роста" в Югре - 54. К 2024 году их число достигнет 118.

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