Эксперты: Наталья Комарова открыто ответила на самые острые вопросы

Четыре часа прямого диалога с журналистами и блогерами, больше 50 актуальных, острых вопросов - в Югре прошла традиционная большая конференция главы региона Натальи Комаровой.

Мероприятие отражает позицию губернатора и ее команды на то, как развивается регион, обнажает проблемы, дает видение развития Югры на будущее, а потому к нему традиционно приковано внимание медиасообщества, политиков, экспертного сообщества и, конечно, всех югорчан. О том, как оценивают прозвучавшие ответы главы Югры эксперты, - в материале "Российской газеты".

От Югры до Сирии

Те, кто наблюдают, как проходят пресс-конференции Натальи Комаровой на протяжении уже ряда лет, отмечают, что год от года сам их формат становится все более современным и открытым. Так, наряду с региональными и федеральными СМИ в прямом эфире пресс-конференции нынче приняли участие и представители журналистского сообщества из-за рубежа - Словакии, Норвегии, Сирии.

Кроме того, в этом году блогеры и юнкоры не только задавали вопросы наряду с опытными обозревателями солидных изданий - они модерировали значительную часть встречи губернатора с представителями СМИ.

При этом показателен и спектр тем, которые интересуют журналистов. Какой будет государственная поддержка нуждающихся семей и бизнеса в ближайшем будущем? Как вы относитесь к антипрививочникам? Не считаете ли, что пора ввести обязательную вакцинацию? Правда, что вы сами поставили уже шесть прививок? Когда можно будет проехать по новому мосту через Обь возле Сургута, дающему перспективы выхода к Северному морскому пути? Когда регион перейдет на полную сортировку отходов? Почему стреляют в школах и можно ли их сделать безопасными? Словом, прозвучали все те вопросы, которые волнуют сегодня и все общество нашей страны в целом.

Показательно при этом, что и участники пресс-конференции из-за рубежа на ней были явно не случайными гостями. Так, представители из Словакии интересовались развитием проекта по популяризации русского языка за рубежом. Как уже сообщала "Российская газета", этот проект сегодня реализуется уже в 15 странах мира. А у вузов Словакии и Югры давно сложились плодотворные связи. Вот уже несколько лет, как регион сотрудничает с Сирией. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа побывала в этой стране уже несколько раз, в том числе и Наталья Комарова, причем в самое сложное для этого государства время. Губернатор внесла личный вклад в выстраивание отношений с Сирией. Поэтому было видно, что она искренне рада, когда к прямому эфиру подключились представители этой страны. Речь шла об укреплении сотрудничества. В стране ситуация по-прежнему сложная. Поэтому прозвучала просьба, чтобы студенты из Сирии могли учиться в вузах региона, а дети имели возможность отдыхать в российских лагерях. Конечно, Наталья Комарова выразила готовность в этом помочь.

Не спешите "хоронить" нефть

Пожалуй, один из самых весомых тематических блоков касался добычи углеводородов, денег от их добычи, зеленых технологий, и экологических проблем. Причем, что показательно, вопросы о нефти часто содержали прямо противоположные посылы. "Углеводородов на планете все меньше, готовы ли мы перейти на экологичные -водород, солнечные и ветряные установки?" - спрашивал один. "Нефть к 2050 году будет никому не нужна, может, с учетом нашего северного расположения округу нужно оставить все запасы у себя, в Югре?" - задавался вопросом другой.

- Я уверена, нефть нужно добывать! - ответила Наталья Комарова. - Мы это умеем, причем добываем сырье с учетом самых строгих экологических стандартов. При этом еще никто не доказал, что альтернативные источники энергии оказывают меньшую нагрузку на окружающую среду. Для этого нужно оценивать всю цепочку - от производства до утилизации. А, к примеру, как утилизировать те же солнечные батареи сегодня, не знает никто. Они наносят серьезный урон природе.

При этом глава Югры отметила, что углеводороды сегодня - это не просто энергоресурсы, но и необходимое сырье для многих производств, и задача промышленности округа - не просто добывать нефть и газ, но и рационально их использовать.

Вот как прокомментировал "сырьевую повестку", затронутую на пресс-конференции, сенатор, член комитета по экономической политике Совета Федерации Эдуард Исаков.

- Целиком поддерживаю позицию губернатора Югры, - констатировал он. -Мы не знаем, что на самом деле будет через 30 лет. Ветровые и солнечные установки вырабатывают энергию, только когда позволяют условия. При этом классическая электростанция может работать практически без перерывов. Что касается хранения энергии от альтернативных источников в аккумуляторах… Для их создания нужны литий, медь, никель, графит, кобальт и еще целый ряд элементов, которые нужно добывать, а потом правильно утилизировать. И непонятно еще, что сильнее при этом вредит природе.

Как отметил Эдуард Исаков, в Югре уже много лет рационально используют свыше 95% попутного газа, действуют жесткие экологические правила по добыче нефти и газа.

Югра - регион самодостаточный

Еще один важный вопрос, прозвучавший на пресс-конференции, касался принятого Госдумой в первом чтении законопроекта Клишаса-Крашенинникова о региональной власти. По мнению журналиста, один из его пунктов в том варианте, который предложен депутатам, по сути, отменяет самостоятельность автономного округа как субъекта Федерации.

Между тем у губернатора Югры свое прочтение этого документа, и она не склонна драматизировать ситуацию.

- Авторы законопроекта подтвердили, что субъекты России - равные среди равных. Это закреплено в Конституции России. И, если в этом главном для россиян документе определены равные права жителей субъектов, значит, и ответственность тоже должна быть равной, - подчеркнула губернатор. - Мы поручили депутатам Госдумы от Югры внимательно проанализировать законопроект, чтобы сегодняшнее положение нашего округа не ухудшилось. Это наша общая позиция.

Напомним, речь идет об угрозе объединения трех регионов Югры, Ямала и Тюменской области под "брендом" последней, с введением единого управления этой большой территорией. Разговор об этом заходил уже не раз, причем, как правило, из уст самых одиозных политиков. Но здравый смысл всегда брал верх. Всем абсолютно ясно, что Югра, как и соседние северные территории - регионы абсолютно самодостаточные, входят в топ национального рейтинга по всем основным социально-экономическим показателям, и об их объединении не может идти и речи.

Вот какой комментарий по нашумевшему законопроекту дал "РГ" депутат Государственной думы от Югры, председатель комитета по энергетике Павел Завальный.

-Вы знаете, это все юридические тонкости. Этот закон не должен менять сложившиеся отношения и правовую конструкцию взаимодействия округов и области. Мне об этом лично Павел Крашенинников сказал. Но все же нужно, чтобы наши юристы еще раз внимательно проанализировали документ, - в этом я с Натальей Владимировной абсолютно согласен.

Когда поедем по мосту через Обь?

Когда будет построен второй мост через реку Обь в районе Сургута, когда по нему можно будет проехать? Это еще один из вопросов, ответ на который важен не только для югорчан. Как прогнозируют специалисты, этот мостовой переход обеспечит рывок в развитии Югры и страны в целом. Напомним: задачу рассмотреть возможность строительства мостового перехода в составе федерального транспортного коридора Тюмень - Тобольск - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард поставил президент России в 2018 году.

Губернатор Югры назвала проект чрезвычайно важным, подчеркнув, что его поддерживают президент и правительство России. Будущий мост, по словам губернатора Югры, имеет стратегическое значение как для региона, так и для всей страны.

- И это не просто громкие слова. Мы имеем дело с большим инфраструктурным проектом - частью перспективных важнейших транспортных артерий страны, входящих в коридор Арктика - Азия и Северный широтный ход, -подчеркнула Наталья Комарова.

По словам губернатора Югры, уже выполнена проектно-сметная документация, получено положительное заключение Госэкспертизы, направлена заявка на получение бюджетного кредита на 14 миллиардов рублей. Торги на госконтракт планируется заключить в первом квартале 2022 года. Срок строительства составит - 42 месяца. Стоимость работ - 62,87 миллиарда рублей. Губернатор убеждена, что все пойдет по плану и по новому мосту можно будет проехать уже через три года.

Его протяженность составит 1,7 километра, а с учетом подходов - 44. По проекту на нем и прилегающей дороге будет четыре полосы движения. Ввод в эксплуатацию объекта обеспечит надежную связь с другими регионами России, гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса, будет способствовать сохранению энергетической и экономической безопасности страны, развитию территории Арктики и Северного морского пути.

Показательно, что в ходе недавней встречи в Югре Натальи Комаровой с заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым он высказал однозначную поддержку строительству мостового перехода через Обь.

Когда победим "корону"?

Уровень коллективного иммунитета в Югре сейчас 49,5%, он примерно равен среднему по России, отметила Наталья Комарова, рассказывая в ходе пресс-конференции о эпидемической ситуации в Югре.

- Достигнутого сегодня уровня общественного иммунитета в регионе мало, чтобы говорить о смягчении режима ограничительных мер, для этого нужно не меньше восьмидесяти процентов, - самокритично констатировала губернатор.

И все-таки отметим, что Югра сегодня является одним из лидеров в стране по числу поставивших прививки, это уже 75 процентов от числа югорчан, подлежащих вакцинации. Особенно высокий уровень вакцинации был достигнут в нерабочие дни. Этот факт отметил на совещании в правительстве министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

К слову, в одном из интервью несколько дней назад доктор медицинских наук, профессор и известная телеведущая Елена Малышева назвала Югру в числе регионов с самой передовой медициной, поставив округ в один ряд с Москвой, Татарстаном и Тюменской областью. Она отметила в том числе и усилия Ханты-Мансийского автономного округа по борьбе с пандемией. Что не удивительно: как сообщила на пресс-конференции глава региона, сама она поставила уже шесть прививок от коронавируса.

По словам Натальи Комаровой, это было сделано в рамках исследования действия препарата.

- Я посчитала, что если есть такая потребность, то почему бы мне не послужить на благо науки. Ведь это важно в том числе и для моих детей и внуков. Мне крайне важно, чтобы в нашей стране в максимально короткие сроки были разработаны эффективные препараты, преграждающие путь пандемии, потере здоровья и жизни людей, - подчеркнула губернатор.

Югра для каждого и для всех

Как единодушно отмечают эксперты, представители медиа-сообщества, отвечая на вопросы журналистов, даже самые, казалось бы, неудобные из них, Наталья Комарова была предельно откровенна и искренна. Выражая при этом, безусловно, не только свою точку зрения, но прежде всего позицию всей своей команды, правительства региона.

-На мой взгляд, пресс-конференция была очень информативной, - выразил мнение Эдуард Исаков. - И, пожалуй, главный ее лейтмотив - "Югра для каждого и для всех". Один из самых актуальных, на мой взгляд, вопросов касался фенольного жилья - в округе таких домов сейчас 235, а это 175 000 квадратных метров. Глава региона признала, что будет справедливым включить их в списки аварийных и подлежащих переселению.

Отметим; проблема фенольных домов сегодня остро стоит в России в целом. Это те дома, которые, как говорит Наталья Комарова, были построены в конце 1980-х годов, когда задачей было обеспечить людей жильем, как можно быстрее, невзирая на качество и безопасность. Показательно, что с приходом к управлению регионом, именно Наталья Комарова стала инициатором избавления Югры от советского наследия - вагон-городков, в которых ютились люди. Сегодня балков в регионе практически не осталось. Имея такой ценный опыт, Югра сегодня становится инициатором и решения проблемы фенольного жилья.

Какой Югра будет через 30 лет

Сегодня в Югре, как известно, активно обсуждают Стратегию развития будущего. Причем, регион рискнул "раздвинуть горизонт" вплоть до 2050 года. Какой глава региона видит возглавляемый регион через 30 лет? Какой будет промышленность, архитектура, культурная сфера округа? Этот вопрос задали Наталье Комаровой под занавес пресс-конференции мы, журналисты "Российской газеты".

Как отметила губернатор, этот рубеж берется для успешного долгосрочного развития региона.

- При этом стратегия развития региона будет синхронизирована с национальными целями нашей страны, с федеральными программами, и позволит обеспечить в результате синергетический эффект и для нашего региона, - подчеркнула Наталья Комарова. - Важно, что разрабатываемая стратегия социально-экономического развития будущего основывается исключительно на инициативах югорчан, - подчеркнула Наталья Комарова.

Как отметила глава, если четко следовать стратегическому курсу развития, можно составить примерную картину будущего.

- Через 30 лет Югра должна стать регионом с диверсифицированной экономикой, развитыми институтами гражданского общества, территорией для апробации внедрения перспективных идей, центром притяжения для энергичных, талантливых людей, бизнеса, креативных и творческих индустрий, регионом с доступным комфортным жильем и достойным уровнем жизни населения, - резюмировала Наталья Комарова, подводя итог всей пресс-конференции.

В тему

Пресс-конференция главы Югры прошла накануне ее традиционного обращения к правительству региона, ко всем югорчанам - основного стратегического выступления, в котором обозначены цели и задачи развития на 2022 год.