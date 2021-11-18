Как власти и бизнес уральских регионов готовится к декарбонизации

Нынешней осенью правительство России сделало ряд шагов на пути к декарбонизации экономики и вхождению в зону зеленой энергетики: утвержден амбициозный план завоевания к концу десятилетия пятой части мирового рынка водорода, подписано распоряжение об обязательном учете крупными предприятиями объемов выбросов парниковых газов уже со следующего года. Готов ли Уральский округ к работе по новым мировым правилам, выясняли корреспонденты "РГ".

В Свердловской и Тюменской областях уже заработали карбоновые полигоны, в Челябинской готовятся к созданию карбоновых ферм, где будет проводиться разработка и испытание технологий контроля углеродного баланса. Фото: Борис Ярков

В тепличных условиях

О глобальном потеплении - его причинах и возможных катастрофических для планеты последствиях - знают сегодня все. Реальность угрозы заставила власти ведущих стран мира, включая РФ и КНР, договориться о координации действий, выработке правил поведения, направленных на снижение выбросов парниковых газов во всех сферах. Правительство РФ намерено до конца этого года утвердить сводный план адаптации российской экономики к новым условиям хозяйствования. Использование традиционных видов топлива будет поэтапно сокращаться, а доля альтернативной энергетики - возрастать.

В Европе крупный бизнес, как правило, следует в фарватере, обозначенном Парижским соглашением по климату. Даже концерны, завязанные на добыче и переработке нефти и газа, кардинально пересматривают стратегию, направляя сотни миллиардов долларов в возобновляемую энергетику. Российские промышленники, судя по всему, тоже осознали неизбежность декарбонизации, но уровень готовности к ней и подходы у всех разные.

Судя по результатам опроса, проведенного Союзом промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области, 70 процентов хозяйственников имеют представление об инициативах Запада, однако подавляющее большинство не знакомо с позицией России на сей счет. Естественно, что бизнес в массе своей не планирует в ближайшем будущем каких-либо действий в направлении декарбонизации. 30 процентов опрошенных вообще пока не видят для себя рисков, осознали их лишь крупные металлургические, химические заводы и энергокомпании.

В частности, Магнитогорский меткомбинат и "Фортум" подписали меморандум, предусматривающий потребление "зеленой" энергии, производимой энергоконцерном на ветряных и солнечных электростанциях. Сотрудничество поможет металлургическому гиганту снизить выбросы углерода на 2,2 миллиона тонн уже к 2025 году. Недавно ММК также заключил соглашение с крупной германской компанией: для снижения нагрузки на атмосферу стороны намерены развивать технологии прямого восстановления железа и высокоэффективного производства водорода методом электролиза.

Энергоемкие производства вообще включились в глобальную повестку одними из первых: РУСАЛ еще в 2016 году провел инвентаризацию прямых и косвенных выбросов парниковых газов на производствах и сформулировал новую стратегию до 2025 года. На сегодня многие из ее целевых показателей уже перевыполнены. Так, свыше 99 процентов электроэнергии для алюминиевых заводов закупается от ГЭС и других источников безуглеродной генерации. Выбросы от электролизного производства сократили до 2,2 тонны эквивалента CO2 на тонну алюминия, хотя изначально ориентировались на 2,7. Прямые удельные выбросы парниковых газов на алюминиевых и глиноземных предприятиях уменьшили соответственно на 11 и 2,4 процента при целевых 15 и 10. В этом году компания заявила о намерении через 30 лет достичь углеродной нейтральности. Это подразумевает модернизацию производств и внедрение новых технологий, снижающих выбросы, а также использование водорода в качестве топлива для глиноземных производств.

Внедрение низкоуглеродных технологий потребует серьезных затрат, и первыми в красной зоне окажутся четыре группы товаров: электроэнергия, удобрения, цемент и металлы

- Но важно понимать, что во многих отраслях существует технологический предел возможного уровня снижения выбросов парниковых газов, обусловленный физико-химическими ограничениями, - подчеркнули в пресс-службе РУСАЛа. - Поэтому достичь углеродной нейтральности возможно только при использовании "офсетного механизма", когда неснижаемый объем компенсируется за счет реализации проектов по снижению выбросов парниковых газов или увеличению поглощения СО2 вне производственного периметра.

Экспорт как предчувствие

Экологическое сознание промышленников в ближайшее время будет напрямую зависеть от объемов их экспорта, в первую очередь в страны ЕС.

- Европейский союз планирует ввести углеродный налог для импортных товаров, выпуск которых сопровождается выбросом парниковых газов, - поясняет замминистра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

Глава областного минпрома Павел Рыжий также напоминает местному бизнесу о необходимости учитывать влияние зарубежных регуляторных мер. Повышенный сбор с импортных товаров может составить порядка 50 евро за тонну углерода, выброшенную предприятием в атмосферу при их изготовлении.

Задумались о последствиях и сами власти: по словам Рыжего, необходим комплекс мер поддержки промпредприятий, осуществляющих модернизацию производства, результатом которой станет сокращение выбросов СО2. Крупнейшим металлургическим компаниям Южного Урала уже направлены запросы для оценки последствий введения углеродного налога.

Те же процессы идут и в других регионах - крупнейшие предприятия-экспортеры вынуждены перестраиваться. Так, ЕВРАЗ планирует сократить выбросы СО2 от сталелитейных производств на 20 процентов и в сотрудничестве с "Газпром нефтью" оценить потенциал перевода комбинатов с углеводородного топлива на метановодородные смеси.

- Принята экологическая стратегия до 2030 года, основные акценты в ней сделаны на снижении углеродного следа, выбросов в атмосферу, переработку отходов и переход к замкнутому циклу водопользования, - говорит вице-президент компании, руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов.

А Трубная металлургическая компания (ТМК) к концу 2023 года готова сократить выбросы СО2 на восемь процентов по сравнению с 2020-м. Уже сейчас компания эксплуатирует только электросталеплавильные печи, оснащенные системами очистки газов, эффективность которых достигает 99 процентов.

- Утвержденная программа снижения эмиссии парниковых газов - это планы среднесрочной перспективы. Кроме того, мы готовим долгосрочную стратегию до 2030 года, - подчеркивает гендиректор ТМК Игорь Корытько.

Инвестиции в трубу

По расчетам Минэкономразвития РФ, углеродный налог может обойтись российскому бизнесу в сумму от 4 до 7,5 миллиарда евро в год. Однако и декарбонизация стоит недешево. Например, ЕВРАЗ в одной лишь Свердловской области до 2030 года направит на реализацию экологических проектов 15 миллиардов рублей. Только самый "свежий" инвестпроект из этого ряда - строительство аспирационной установки миксерного отделения конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК - обошелся в 270 миллионов.

ТМК оценивает предстоящие расходы на снижение выбросов в 2,9 миллиарда рублей, и это не глобальные проекты реконструкции, а замена основного и вспомогательного оборудования на более экономичное в эксплуатации, но с высоким КПД. В частности, речь идет об автоматизированных системах промышленного освещения, паро- и теплоснабжения.

Исполнительный директор Челябинского СПП Павел Киселев отмечает: внедрение низкоуглеродных и энергоэффективных технологий потребует серьезных затрат, и первыми в красной зоне окажутся четыре группы товаров: электроэнергия, удобрения, цемент и, разумеется, металлы. То есть продукция, с которой ЕС потенциально может конкурировать. Тем самым, прогнозирует Киселев, будут созданы преимущества европейским производителям.

С учетом всех рисков крупный бизнес надеется на поддержку на государственном уровне. Важно донести до европейских партнеров посыл: углеродное регулирование должно проводиться по единым правилам, без дискриминационных мер. Такой опыт есть: благодаря консолидированной позиции российского бизнеса, продвигаемой РСПП, Еврокомиссия отложила введение углеродного налога с 2023 на 2026 год, и у отечественных производителей появилась временная фора.

Педаль газа

А как оценивают ситуацию представители ТЭК, за счет которого живут северные регионы УрФО? Судя по всему, перспектива отказа от сжигания углеродного сырья их не пугает.

- Точка невозврата пройдена, пагубность парникового эффекта доказана, достигнут консенсус о необходимости перехода на другие энергетические рельсы. Но быстро его не совершишь. Готовимся к новому технологическому укладу. Что перспективно? Нефтегазохимия, полимеры. Водород, конечно же. На мой взгляд, при его выработке посредством парового риформинга и закачке углекислого газа в глубинные пласты мы сможем де-факто получать идеальный продукт с точки зрения чистоты процесса - так называемый зеленый водород. Вместе с тем будем продолжать инвестировать в добычу нефти и газа, - очерчивает перспективы своей компании председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

- Переход к зеленой энергетике вроде бы все приветствуют, но - без резкого удорожания энергии, тогда как оно, увы, неизбежно. Быстрое сокращение добычи углеводородного сырья, тем более его свертывание немедленно вызовет глобальный энергетический кризис, социальные катаклизмы. В таком развитии событий никто не заинтересован, - успокаивает замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Пандемия и последовавший спад в мировой экономике, а потом нетипично холодная для Европы зима показали: углеводороды вновь во главе угла, в первую очередь газ. В России именно на газ, оставляющий сравнительно скромный карбоновый след, делается ставка в период энергоперехода, который продлится, судя по прогнозам экспертов, 20-30 лет. В недрах Ямала его 48 триллионов кубометров, так что "нам не горевать", уверен губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. А зампред правления компании "Новатэк" Сергей Соловьев прогнозирует: через 15 лет рынок сжиженного природного газа удвоится, доля РФ на нем может составить 20-25 процентов.

Между тем

Российский ТЭК работает над достижением углеродной нейтральности. Как сообщила на днях губернатор Югры Наталья Комарова, с 1990 года добывающие компании ХМАО снизили выбросы парниковых газов на 13 процентов, до 105,4 миллиона тонн эквивалента СО2, а уровень использования попутного нефтяного газа довели до 95,5 процента.