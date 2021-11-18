Бюджет-2022 на Южном Урале сформировали без коммерческих заимствований. Все расходы обеспечены за счет собственных средств и федеральных ресурсов. Прогноз по доходам благоприятный, в результате объем бюджетных средств составит 253,2 миллиарда рублей - рост на 18 процентов к 2021 году.

- Бюджет предстоящего периода с уверенностью можно назвать бюджетом развития, - подчеркивает глава региона Алексей Текслер. - Мы максимально задействуем все имеющиеся возможности для повышения качества жизни южноуральцев. По всем направлениям увеличиваем финансирование.

Львиная доля региональных средств - 70 процентов - будет направлена на развитие социальной сферы: поддержку нуждающихся, образование, здравоохранение, культуру, спорт.

- Расходы по направлению "социальная политика" выросли на 28 процентов, - отмечает Текслер. - Индексируются все социальные выплаты. Мы запускаем ряд новых программ поддержки материнства и детства, семей с детьми. Расширяем перечень льготников, в частности, ветеранам труда снижаем планку стажа, чтобы больше южноуральцев получили преференции.

Так, более 7 миллиардов рублей пойдут на реализацию регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография", 15 миллиардов - на поддержку жителей "серебряного" возраста - ветеранов, тружеников тыла, инвалидов. Свыше 5 миллиардов - на социальное обслуживание населения. Область вошла в число регионов, реализующих пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. С 1 января начнет действовать новая мера соцподдержки сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - компенсация оплаты найма жилья. Такую помощь смогут получить более 1800 человек. В 1,5 раза увеличено финансирование на предоставление жилья детям-сиротам.

Вырастет финансирование и сферы, ставшей за последние полтора года важнейшей, - здравоохранения: дополнительно на нее выделено два миллиарда рублей. Новыми направлениями станут обеспечение детей с сахарным диабетом расходными материалами для измерения уровня глюкозы, финансирование центра функциональной диагностики, субсидии на цифровизацию медицины, совершенствование помощи жителям Челябинска, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, внедрение виртуального оператора записи на прием к врачу и вакцинацию.

Увеличатся расходы на предоставление жилья медработникам, профилактику инфекционных заболеваний, обеспечение лекарствами больных с онкологией, подготовку специалистов по программам среднего профобразования, а также взносы на медстрахование неработающих.

Финансирование здравоохранения увеличится на два миллиарда рублей

А еще в области намерены создать три центра рентгенэндоваскулярных вмешательств - в Сатке, Кыштыме и Челябинске. В планах - открытие пяти центров амбулаторной онкологической помощи на базе медучреждений в Кыштыме, Троицке, Магнитогорске, Челябинске. Запланировано проектирование поликлиник в Миассе и Чурилово, корпуса областного центра онкологии и ядерной медицины и хирургического корпуса областной больницы на 300 коек. Будет закуплено высокотехнологичное оборудование: четыре магнитно-резонансных и пять компьютерных томографов, два ангиографических комплекса для эндоваскулярных вмешательств.

Продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, запланированная на 2021-2025 годы. Программа включает капремонт и строительство новых объектов здравоохранения, оснащение медучреждений автотранспортом и современным оборудованием. Ее общая стоимость - 13,8 миллиарда рублей, что позволит обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельской местности, поселков и малых городов.

- Все наши планы по развитию первичного звена, строительству крупных объектов здравоохранения в области в силе, мы их реализуем, - заверяет Текслер. - Отдельное направление - различные выплаты для привлечения медицинских кадров.

Министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе в свою очередь сообщает, что его ведомство сможет рассчитывать на 16,13 миллиарда рублей, благодаря чему ускорится реализация программы сноса аварийных домов. Адресную программу "Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области" решено завершить досрочно - не к 1 сентября 2025-го, а к 31 декабря 2023 года. В результате новые квартиры получат почти 10 тысяч человек. На эти цели из Фонда содействия реформированию ЖКХ поступит почти 2,7 миллиарда рублей, а из регионального бюджета - 3,1 миллиарда, вдвое больше, чем в нынешнем году.

- На 40 процентов увеличено финансирование капстроительства и реконструкции объектов образования, спорта, здравоохранения и культуры, - добавляет министр.

По нацпроекту "Жилье и городская среда" на благоустройство дворов и общественных пространств область выделит 1,2 миллиарда рублей.

Повысить качество жизни в глубинке призвана и программа газификации - ее финансирование прибавит 25 процентов и составит миллиард рублей. На эти деньги построят 400 километров сетей, обеспечив голубым топливом 10 тысяч домовладений. Кроме того, по федеральной программе догазификации в плане-графике довести желтые трубы до 83 тысяч домовладений в 200 населенных пунктах региона.

Возрастут инвестиции и в модернизацию транспортной инфраструктуры.

- Бюджет увеличен в 1,4 раза. Мы увидим результаты транспортной реформы, в основе которой переход на регулируемый тариф, перевозка пассажиров автобусами большой и средней вместимости. В новый год войдем уже с новой транспортной системой, - прогнозирует министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев.

В Челябинской агломерации, к примеру, рассчитывают построить 9,8 километра новых трамвайных путей, реконструировать четыре тяговые подстанции, закупить 35 новых вагонов. На средства, предусмотренные в рамках концессионного соглашения, предполагается модернизировать троллейбусную сеть в Челябинске: усовершенствовать два троллейбусных депо, 30 тяговых подстанций, контактную сеть протяженностью 76,8 километра, обновить парк. Бюджетные вливания помогут организовать перевозку пассажиров на 167 маршрутах по регулируемым тарифам. Таким образом, населенные пункты агломерации получат субсидии для организации регулярных перевозок, транспортная реформа выйдет за пределы областного центра: появятся 60 новых остановочных пунктов, длина трамвайных путей, обособленных бордюрным камнем, вырастет на 13 километров.

Поддержка АПК тоже ощутимо увеличится - на 37 процентов. Поскольку Минсельхоз РФ исключил из программ субсидирования стимулирующие выплаты на зерновые, регион окажет такую поддержку за счет своих средств - направит 123 миллиона рублей земледельческим хозяйствам. Как и раньше, субсидируется строительство новых объектов АПК: в этом году запускается несколько молочных ферм, есть задел на будущее. Дополнительное финансирование заложено и на птицеводство: средства предусмотрены на возмещение части затрат на модернизацию отрасли, воспроизводство отечественных кроссов мясных пород.

Важно подчеркнуть, что расходы бюджета не снизятся и в плановом периоде 2023-2024 годов, акцентирует глава региона.