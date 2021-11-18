На председателя союза десантников Урала завели уголовное дело

Председатель Союза десантников Урала Евгений Тетерин стал фигурантом уголовного дела, информацию подтвердили "РГ" в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что дело находится в производстве, по нему выполняются необходимые мероприятия, но в интересах расследования подробности не раскрываются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вменяемая Евгению Тетерину статья - "Посредничество во взяточничестве". Подозреваемый задержан. По данным "РИА Новости", материалы дела поступили в Ленинский районный суд Екатеринбурга, сегодня фигуранту должны избрать меру пресечения.

Справка "РГ"

Евгений Тетерин с 1986 по 1988 год служил в Афганистане в разведывательной роте. Участвовал в десятках боевых операций. Награжден орденом Красной Звезды и медалью "За отвагу". Более 20 лет является первым заместителем председателя правления свердловского подразделения организации "Российский Союз ветеранов Афганистана". Полный кавалер Почетного Ветеранского Креста I, II, III степени и Почетного Высшего Ветеранского Креста. Удостоен ордена "Звезда Отечества".