На Урале помогли скульптору, который жил в подвале заброшенного дома

В Екатеринбурге, в подвале расселенного дома, без электричества и воды, но в окружении своих работ жил скульптор Геннадий Попов. Через местные СМИ о ситуации узнали власти региона и решили помочь.

Скульптор сегодня переехал в кризисное отделение социального центра, где ему бесплатно предоставят необходимое - от питания до одежды. Если будет нужно, мужчине восстановят документы и займутся поиском родственников. Об этом написал в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, после оформления бумаг, Геннадия Попова переведут в пансионат. Скульптурам выделят отдельное помещение, где устроят постоянную экспозицию.

Губернатор уточнил, что в ситуации, когда человеку пришлось жить в подвале, будут разбираться.