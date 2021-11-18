На Урале зарегистрировали рекордное количество самозанятых

Ежемесячно около 4,5тысячи свердловчан переходят на особый режим - налог на профессиональный доход. С начала 2020 года в регионе самозанятыми официально стали 100 980 человек, что выше планового показателя, установленного Минэкономразвития РФ. Поменяли налоговый статус также пять тысяч индивидуальных предпринимателей, которые не имеют наемных сотрудников.

Введение налога на профдоход, по замыслу законодателя, призвано вывести из тени микробизнес. А что думают об этом самозанятые?

- Компании активнее сотрудничают с работником, для которого не нужно придумывать обходные способы оплаты труда либо оформлять его по договору подряда. Перейдя из фриланса в новый налоговый режим, я увеличил число клиентов, - рассказывает фотограф Денис Полуэктов. - Кстати, многие агрегаторы, занимающиеся подбором кадров, стимулировали специалистов выйти в правовое поле, давая разные бонусы в плане продвижения.

Поскольку Денис еще и многодетный отец, официальный статус позволяет ему получать социальные пособия на детей - для этого необходима справка о доходах. Он добавляет: самозанятые пользуются мобильным приложением для учета заказов, и оно само рассчитывает налог (ставка составляет четыре процента от дохода, если услугу оказывают физическому лицу, и шесть - для юрлиц). За вычетом этой суммы мастер съемок зарабатывает около 60 тысяч рублей в месяц.

- Я оформила самозанятость, когда еще работала в Институте экологии растений и животных УрО РАН. Это помогло формализовать мое профессиональное хобби - орнитологические экскурсии и консультации. Могу сказать, что новый режим дисциплинировал и клиентов: раньше я вела экскурсии за донейшен (пожертвование, добровольная оплата. - прим. ред.), трудно было контролировать размер групп. А сейчас клиенты заранее оплачивают бронь, - говорит Нина Садыкова, кандидат биологических наук, основатель проекта EkaterinBird.

Самозанятость позволяет не платить налог при отсутствии дохода, поэтому часть ИП сменила свой статус

Нину часто приглашают в качестве эксперта по натуралистическому туризму. Во время экскурсий по бердвотчингу участники наблюдают за птицами в их естественной среде обитания, включая городские парки, и составляют отчет для научной базы данных по биоразнообразию. Спрос на познавательные прогулки высокий: сто экскурсий, организованных в этом году, посетили свыше тысячи человек.

По мнению экспертов, регистрация самозанятости не только упрощает взаимодействие с корпоративными партнерами. Она позволяет не платить налог при отсутствии дохода, поэтому часть предпринимателей сменила свой статус. Для сравнения: в регионе зарегистрировано более 110 тысяч ИП, с которыми самозанятые вот-вот сравняются по численности - по их количеству Свердловская область находится на шестом месте в России.

А еще микропредпринимателям нравится, что не нужно заводить кассовую технику и вести отчетность - достаточно загрузить чеки об оплате услуг на электронную платформу, а также думать о страховых взносах. При этом самозанятые могут рассчитывать на меры господдержки, введенные для малого бизнеса, например, субсидии или льготный заем на развитие дела, который можно получить с помощью областного фонда поддержки предпринимательства.

Между тем

Самозанятые могут заниматься практически любой деятельностью, но с одной оговоркой - продавать товары лишь собственного производства. Как сообщили в мининвестразвития Свердловской области, 60 процентов самозанятых не указали при регистрации вид деятельности (пока это не предусмотрено законом). Остальные занимаются перевозками пассажиров и грузов (7 процентов), доставкой, маркетингом и рекламой (по 2,5), ремонтом и строительством, сдачей помещений в аренду и репетиторством (1,6).

По данным ФНС и Минфина РФ, в стране зарегистрировано свыше 3,1 миллиона самозанятых, суммарно они ежедневно зарабатывают от 1,4 миллиарда рублей. С 2019 года, когда ввели этот режим, в бюджет страны поступило порядка 20 миллиардов отчислений налога на профдоход. Нынче он действует во всех регионах. Стать самозанятым можно даже с 14 лет, получив согласие родителей либо доказав свою дееспособность.