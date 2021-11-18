На Урале зарегистрировали рекордное количество самозанятых

Введение налога на профдоход, по замыслу законодателя, призвано вывести из тени микробизнес. А что думают об этом самозанятые?
- Компании активнее сотрудничают с работником, для которого не нужно придумывать обходные способы оплаты труда либо оформлять его по договору подряда. Перейдя из фриланса в новый налоговый режим, я увеличил число клиентов, - рассказывает фотограф Денис Полуэктов. - Кстати, многие агрегаторы, занимающиеся подбором кадров, стимулировали специалистов выйти в правовое поле, давая разные бонусы в плане продвижения.
Поскольку Денис еще и многодетный отец, официальный статус позволяет ему получать социальные пособия на детей - для этого необходима справка о доходах. Он добавляет: самозанятые пользуются мобильным приложением для учета заказов, и оно само рассчитывает налог (ставка составляет четыре процента от дохода, если услугу оказывают физическому лицу, и шесть - для юрлиц). За вычетом этой суммы мастер съемок зарабатывает около 60 тысяч рублей в месяц.
- Я оформила самозанятость, когда еще работала в Институте экологии растений и животных УрО РАН. Это помогло формализовать мое профессиональное хобби - орнитологические экскурсии и консультации. Могу сказать, что новый режим дисциплинировал и клиентов: раньше я вела экскурсии за донейшен (пожертвование, добровольная оплата. - прим. ред.), трудно было контролировать размер групп. А сейчас клиенты заранее оплачивают бронь, - говорит Нина Садыкова, кандидат биологических наук, основатель проекта EkaterinBird.
Нину часто приглашают в качестве эксперта по натуралистическому туризму. Во время экскурсий по бердвотчингу участники наблюдают за птицами в их естественной среде обитания, включая городские парки, и составляют отчет для научной базы данных по биоразнообразию. Спрос на познавательные прогулки высокий: сто экскурсий, организованных в этом году, посетили свыше тысячи человек.
По мнению экспертов, регистрация самозанятости не только упрощает взаимодействие с корпоративными партнерами. Она позволяет не платить налог при отсутствии дохода, поэтому часть предпринимателей сменила свой статус. Для сравнения: в регионе зарегистрировано более 110 тысяч ИП, с которыми самозанятые вот-вот сравняются по численности - по их количеству Свердловская область находится на шестом месте в России.
А еще микропредпринимателям нравится, что не нужно заводить кассовую технику и вести отчетность - достаточно загрузить чеки об оплате услуг на электронную платформу, а также думать о страховых взносах. При этом самозанятые могут рассчитывать на меры господдержки, введенные для малого бизнеса, например, субсидии или льготный заем на развитие дела, который можно получить с помощью областного фонда поддержки предпринимательства.
Самозанятые могут заниматься практически любой деятельностью, но с одной оговоркой - продавать товары лишь собственного производства. Как сообщили в мининвестразвития Свердловской области, 60 процентов самозанятых не указали при регистрации вид деятельности (пока это не предусмотрено законом). Остальные занимаются перевозками пассажиров и грузов (7 процентов), доставкой, маркетингом и рекламой (по 2,5), ремонтом и строительством, сдачей помещений в аренду и репетиторством (1,6).
По данным ФНС и Минфина РФ, в стране зарегистрировано свыше 3,1 миллиона самозанятых, суммарно они ежедневно зарабатывают от 1,4 миллиарда рублей. С 2019 года, когда ввели этот режим, в бюджет страны поступило порядка 20 миллиардов отчислений налога на профдоход. Нынче он действует во всех регионах. Стать самозанятым можно даже с 14 лет, получив согласие родителей либо доказав свою дееспособность.