Рост коммунальных платежей на Урале в 2022 году будет ниже нынешнего

Индексы изменения платы за коммунальные услуги в 2022 году утвердило правительство РФ. Регионы, входящие в УрФО оказались в середнячках. Максимального скачка - выше шести процентов, как в Санкт-Петербурге и Москве, - на Урале не планируется.

Самый заметный рост произойдет в Курганской области с июля 2022-го - на четыре процента. В Тюменской, Челябинской областях, Югре и ЯНАО индекс как в большинстве регионов страны - 3,4 процента.

Зато Свердловская область вошла в тройку субъектов РФ, установивших самый низкий коэффициент - 2, 9 процента. По мнению экспертов, это вызвано тем, что ранее тарифы на услуги ЖКХ на Среднем Урале росли более быстрыми темпами, чем в других регионах. К слову, в нынешнем году индекс почти вдвое выше - 5,24 процента.

Напомним: предельные индексы подорожания коммунальных услуг заранее просчитываются в регионах и утверждаются правительством РФ уже несколько лет подряд. В основу закладывается оценка текущих затрат компаний ЖКХ (на закупку топлива, амортизацию оборудования, выплату зарплат и т. д.), а также их инвестиционные планы. Установленный правительством максимум роста - семь процентов.

Весомость инвестиционной составляющей - до сих пор самый спорный момент при определении обоснованности роста тарифа. Реализация проектов модернизации оборудования и сетей обычно растягивается на несколько лет и эффект от вложений не всегда прозрачен как для потребителей, так и для ревизоров. Недавно в правительстве РФ предложили внедрить механизм не ежегодного, а долгосрочного тарифного регулирования, чтобы регион мог устанавливать индексы роста на несколько лет вперед для планирования инвестиционной деятельности. Запустить его предполагается с будущего года. По оценке экспертов, это позволит до 2030 года увеличить инвестиции в сферу ЖКХ до триллиона рублей.