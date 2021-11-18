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18.11.2021 09:47

Рост коммунальных платежей на Урале в 2022 году будет ниже нынешнего

Назван предел роста коммунальных тарифов в будущем году
Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 262(8613)
Индексы изменения платы за коммунальные услуги в 2022 году утвердило правительство РФ. Регионы, входящие в УрФО оказались в середнячках. Максимального скачка - выше шести процентов, как в Санкт-Петербурге и Москве, - на Урале не планируется.

Самый заметный рост произойдет в Курганской области с июля 2022-го - на четыре процента. В Тюменской, Челябинской областях, Югре и ЯНАО индекс как в большинстве регионов страны - 3,4 процента.

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Зато Свердловская область вошла в тройку субъектов РФ, установивших самый низкий коэффициент - 2, 9 процента. По мнению экспертов, это вызвано тем, что ранее тарифы на услуги ЖКХ на Среднем Урале росли более быстрыми темпами, чем в других регионах. К слову, в нынешнем году индекс почти вдвое выше - 5,24 процента.

Напомним: предельные индексы подорожания коммунальных услуг заранее просчитываются в регионах и утверждаются правительством РФ уже несколько лет подряд. В основу закладывается оценка текущих затрат компаний ЖКХ (на закупку топлива, амортизацию оборудования, выплату зарплат и т. д.), а также их инвестиционные планы. Установленный правительством максимум роста - семь процентов.

Весомость инвестиционной составляющей - до сих пор самый спорный момент при определении обоснованности роста тарифа. Реализация проектов модернизации оборудования и сетей обычно растягивается на несколько лет и эффект от вложений не всегда прозрачен как для потребителей, так и для ревизоров. Недавно в правительстве РФ предложили внедрить механизм не ежегодного, а долгосрочного тарифного регулирования, чтобы регион мог устанавливать индексы роста на несколько лет вперед для планирования инвестиционной деятельности. Запустить его предполагается с будущего года. По оценке экспертов, это позволит до 2030 года увеличить инвестиции в сферу ЖКХ до триллиона рублей.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

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