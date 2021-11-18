Скоро в Сибири смогут заправлять грузовики СПГ-топливом

На окраине Тобольска возводят первый в Тюменской области малотоннажный завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). Продукт будут использовать в качестве моторного топлива для нового типа магистральных локомотивов - газотурбовозов - на Свердловской железной дороге. Мощностей предприятия хватит также для обеспечения криогенных АЗС. Правда, ни одной такой заправки в регионе пока нет, как нет здесь и автотранспорта, работающего на сжиженном газе. Когда же они появятся?

Завод строится благодаря заключенному пять лет назад специальному соглашению между РЖД, Газпромом, Трансмашхолдингом и группой "Синара". Преимущества газотурбовозов перед дизельными локомотивами очевидны: их эксплуатация обходится намного дешевле, служат они дольше и куда меньше загрязняют атмосферу. В наступающей эре декарбонизации только такие машины и следует выпускать на неэлектрифицированные участки рельсовых дорог, коих в северных регионах хватает. Да и электровозам они дадут фору.

Пока ни одной криогенной АЗС в регионе нет, как нет и автотранспорта, работающего на сжиженном газе

- Планируем через несколько месяцев запустить первую очередь производительностью пять тонн в час. Но заправлять газотурбовозы будут не в Тобольске, а, насколько известно, на тюменской Войновке. Доставить топливо в нужную точку не проблема. В перспективе аналогичный завод смонтируем на Ямале, - поясняет начальник управления сопровождения инвестпроектов "Газпром СПГ технологии" Евгений Буянов.

Ну а когда по сибирским автомобильным трассам начнут курсировать грузовики с криогенными баками? Этой осенью три выставочных тягача - два иностранных и один отечественный - несколько дней стояли у стен Тюменского технопарка. С ними, передовиками экологичных и экономичных перевозок, знакомились участники нефтегазового форума. Один тягач на СПГ позволяет снизить годовые траты компании-эксплуатанта на сотни тысяч рублей, а то и на миллион с лишним. С вводом новых криоАЗС автомобили XXI века находят все большее применение в европейской зоне страны. Хотя тягач способен сегодня без заправки преодолеть до 1600 километров, скорость прогресса зависит от наличия достаточного количества топливных станций. Ну и, конечно, от спроса на такого рода машины, их качественных характеристик.

В РФ единственный производитель СПГ-тягачей - КамАЗ. Евгений Пронин, курирующий на автозаводе газомоторное направление, говорит о наличии мощностей для удовлетворения растущего спроса и, исходя из планов инвесторов по строительству криогенных АЗС, надеется, что уже в следующем году будет обеспечено беспрепятственное движение СПГ-грузовиков от Санкт-Петербурга до Челябинска и Екатеринбурга. Как ожидается, в 2023-2024 годах необходимую инфраструктуру удастся развернуть на всей территории Уральского округа.

Оптимальная заправочная станция для нашего времени - комбинированная, обслуживающая автомобили с двигателями на уже привычном компримированном газе, на сжиженном, а также электромобили. Пусть СПГ по ряду показателей предпочтительнее компримированного, но об отказе от последнего, как разъяснили мне специалисты, речь не идет. В условиях города обычный газомоторный транспорт, те же автобусы, эксплуатировать экономически выгоднее, проще. А вот на сжиженном получают отличный эффект при магистральных перевозках. Чем больше километраж и время пробега, тем выше отдача.

И о водном транспорте. В нынешнем году в РФ появился первый пассажирский отечественный "теплоход" на СПГ. Государственная транспортная лизинговая компания законтрактовала на 55 миллиардов рублей еще 10 судов, питающихся сжиженным газом, в том числе пять танкеров. Возможно, ямальский СПГ также будут перевозить газовозы с СПГ-двигателями.