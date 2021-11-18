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18.11.2021 22:05
Рубрика: Общество

Тюменских пенсионерок учат следить за собой в школе имиджа и стиля

Текст: Андрей Куликов, Ирина Никитина
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
Современные тюменские бабушки уже пятый год ломают стереотип, что предпенсия и тем более пенсия - это халат и меховые тапочки. Они доказывают обратное.
В Тюмени в школе имиджа и стиля "Элегантный возраст" есть волонтеры красоты. Они учат тех, кому за 55, быть красивыми в любом возрасте. Фото: Ирина Никитина

Школа имиджа и стиля "Элегантный возраст" работает под крылом областного геронтологического центра, регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" и площадки социального предпринимательства "ЗапСибБизнес".

Фото: iStock
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Учебный курс бесплатный, длится восемь недель. Как краситься, укладывать волосы, выбирать наряды соответственно случаю, учат эксперты. В пандемию занятия перешли в онлайн. Новый сезон "Элегантного возраста" уже идет. Выпускной намечен на начало декабря.

Руководитель школы Яна Байкалова уверена: каждая курсистка пополнит копилку счастливых историй. Как про Ольгу Майер - после преображения она запела и победила в конкурсе. Стала серебряным гидом и волонтером красоты.

Алексей Попоудин - тоже волонтер. В своей родной саратовской Самойловке он проводит со сверстниками спортивные занятия. "Летом занимаемся скандинавской ходьбой, гуляем, а зимой в лесу на лыжах", - рассказывает серебряный волонтер. Спортинвентарь пенсионеры получают в районном центре соцобслуживания населения, в пункте проката. Планируется, что такие пункты и залы для адаптивной физкультуры появятся во всех районах Саратовской области.

А еще Алексей Попоудин вяжет веники. Дарит их родным и знакомым. Он убежден: "Главное - побольше двигаться и не терять интерес к жизни".

Справка "РГ"

Продолжается второй Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения по стандартам Концепции активного долголетия. Он проводится в рамках нацпроекта "Демография". Подать заявку на отбор можно на платформе "Смартека" в разделе "Конкурсы" до 1 декабря 2021 года.

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