В ХМАО и Волгоградской области открываются центры онкопомощи

Центр амбулаторной онкологической помощи при городской поликлинике Нягани работает три месяца. За это время он принял уже десятки пациентов.

Раньше тяжело больным жителям пришлось бы ехать почти за 300 километров в столицу округа Ханты-Мансийск. Тот, кто перенес онкозаболевание, прекрасно понимает, что это значит, ехать за сотни верст, чтобы сделать химиотерапию.

Как отмечают в центре, благодаря нацпроекту "Здравоохранение" до конца года лечение здесь пройдут еще не меньше 130 человек. "Мы не только проводим химиотерапию, но и лечим осложнения, возникшие после этой процедуры, - говорит заведующая Наталия Третьякова. - Врачи помогают пациентам, когда можно облегчить их состояние симптоматической терапией. Для этого в подразделении оборудована отдельная палата, открыт процедурный кабинет".

Житель Нягани Дмитрий рассказал, что приходит в дневной стационар после лучевой и химиотерапии. Чтобы поднять уровень гемоглобина, ему ставят уколы и капельницы.

"Очень важно, что сегодня все процедуры, которые мне необходимы, я могу провести у себя в поликлинике,- говорит он. - Приходишь к назначенному времени - получаешь лечение. Нет ни суеты, ни очереди. А самое главное, не нужно ездить в другой город". Сегодня дневной стационар центра посещают пациенты с диагнозом злокачественное новообразование. У каждого своя отдельная схема медицинских процедур, прописанная лечащим врачом. Работают три кабинета приема врачей-онкологов, процедурный и перевязочный кабинеты.

В Урюпинске в рамках нацпроекта только собираются построить новое трехэтажное здание поликлинического отделения Волгоградского областного клинического онкологического диспансера. Сдать его планируют в первом квартале 2023 года. Рабочие демонтировали старое неиспользуемое деревянное строение.

437 центров амбулаторной онкологической помощи будут работать в России к концу 2021 года. Все они открылись за время работы нацпроекта "Здравоохранение"

Новое возведут на этом же месте и соединят его с действующим стационаром крытой галереей. На первом этаже оборудуют кабинеты врачей, отделение лучевой диагностики, кабинеты маммографии и рентгенотерапии, регистратуру и технические помещения. На втором и третьем этажах будут помещения для обследований и лечения злокачественных новообразований, кабинеты паллиативной помощи, лаборатории и процедурные.

Всего в Волгоградской области действует уже десять центров амбулаторной онкологической помощи. До конца года в регионе откроют еще четыре центра.