В ХМАО и Волгоградской области открываются центры онкопомощи

Новости

В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ 18.11.2021
Путин поручил установить дипотношения с Соломоновыми островами 18.11.2021
Путин наградил главу МИД Венгрии 18.11.2021
В Майами от имени собаки продается вилла, на которой жила Мадонна 18.11.2021
Песков заявил о накачке Украины натовскими вооружениями 18.11.2021
ВТБ объявил о продаже своей доли в "Магните" 18.11.2021
Песков назвал темы предстоящего разговора Путина с Байденом 18.11.2021
Экс-канцлера Австрии Курца лишили неприкосновенности 18.11.2021
Эксперт спрогнозировал, насколько могут вырасти пенсии с 1 января 2022 года 18.11.2021
Чернышенко запустил заявочную компанию турнира Игры будущего 18.11.2021
На Украине предотвратили покушение на министра 18.11.2021
Захарова: РФ ждет конкретики от Германии и Франции по нормандскому формату 18.11.2021
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг 18.11.2021
На ВДНХ в тестовом режиме открывается павильон "Казахстан" 18.11.2021
Польша выдвинула Беларуси ультиматум 18.11.2021
Саакашвили перевели в реанимацию после обморока в больничной тюрьме 18.11.2021
Минск заявил, что Варшава грубо нарушает требования международного права 18.11.2021
Путин и Байден могут поговорить по видеосвязи до нового года 18.11.2021
Самолеты ВКС Росси с эвакуированными гражданами вылетели из Кабула 18.11.2021
"Можно сказать, достали": Лавров прокомментировал переписку с Маасом и Ле Дрианом 18.11.2021
Минздрав объяснил, в каких случаях можно применять "Спутник Лайт" 18.11.2021
В Греции произошло крушение истребителя-перехватчика F-16 18.11.2021
В тюрьмах изменятся правила проведения обысков 18.11.2021
Лунное затмение в пятницу станет самым долгим за последние пять веков 18.11.2021
Лавров назвал бесперспективными попытки Запада навязать свои правила миру 18.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 22:00
Рубрика: Общество

В ХМАО и Волгоградской области открываются центры онкопомощи

Текст: Елена Мационг, Роман Мерзляков
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
Центр амбулаторной онкологической помощи при городской поликлинике Нягани работает три месяца. За это время он принял уже десятки пациентов.

Раньше тяжело больным жителям пришлось бы ехать почти за 300 километров в столицу округа Ханты-Мансийск. Тот, кто перенес онкозаболевание, прекрасно понимает, что это значит, ехать за сотни верст, чтобы сделать химиотерапию.

Фото: iStock
В Минздраве рассказали, что изменится в подготовке врачей-онкологов

Как отмечают в центре, благодаря нацпроекту "Здравоохранение" до конца года лечение здесь пройдут еще не меньше 130 человек. "Мы не только проводим химиотерапию, но и лечим осложнения, возникшие после этой процедуры, - говорит заведующая Наталия Третьякова. - Врачи помогают пациентам, когда можно облегчить их состояние симптоматической терапией. Для этого в подразделении оборудована отдельная палата, открыт процедурный кабинет".

Житель Нягани Дмитрий рассказал, что приходит в дневной стационар после лучевой и химиотерапии. Чтобы поднять уровень гемоглобина, ему ставят уколы и капельницы.

"Очень важно, что сегодня все процедуры, которые мне необходимы, я могу провести у себя в поликлинике,- говорит он. - Приходишь к назначенному времени - получаешь лечение. Нет ни суеты, ни очереди. А самое главное, не нужно ездить в другой город". Сегодня дневной стационар центра посещают пациенты с диагнозом злокачественное новообразование. У каждого своя отдельная схема медицинских процедур, прописанная лечащим врачом. Работают три кабинета приема врачей-онкологов, процедурный и перевязочный кабинеты.

В Урюпинске в рамках нацпроекта только собираются построить новое трехэтажное здание поликлинического отделения Волгоградского областного клинического онкологического диспансера. Сдать его планируют в первом квартале 2023 года. Рабочие демонтировали старое неиспользуемое деревянное строение.

437 центров амбулаторной онкологической помощи будут работать в России к концу 2021 года. Все они открылись за время работы нацпроекта "Здравоохранение"

Новое возведут на этом же месте и соединят его с действующим стационаром крытой галереей. На первом этаже оборудуют кабинеты врачей, отделение лучевой диагностики, кабинеты маммографии и рентгенотерапии, регистратуру и технические помещения. На втором и третьем этажах будут помещения для обследований и лечения злокачественных новообразований, кабинеты паллиативной помощи, лаборатории и процедурные.

Всего в Волгоградской области действует уже десять центров амбулаторной онкологической помощи. До конца года в регионе откроют еще четыре центра.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России УрФО ХМАО ЮФО Волгоградская область Национальные проекты 2019-2024 Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Путин заявил о пересечении бомбардировщиками НАТО "красной линии"
Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
Госдума освободила семьи от налога при продаже квартир
Песков объяснил причины новой эвакуации из Афганистана
Названа причина смерти актера "Ночного дозора" Игоря Савочкина
Научные факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Навигатор вузов: куда поступать и что сдавать