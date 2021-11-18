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18.11.2021 21:45
Рубрика: Общество

В России волонтеры очищают реки и озера от мусора

Текст: Тимур Алиев, Николай Грищенко, Михаил Пинкус
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
Дайверы подняли со дна южноуральской жемчужины - озера Тургояк - более 40 тонн автопокрышек. А эковолонтеры на берегах Кубани собрали более 500 килограммов стекла, железа и пластика. Не меньше мусора оказалось и на побережье Каспийского моря.
Среди автопокрышек, которые поднимали со дна озера Тургояк дайверы, были и от "БелАЗа" - полуторатонные. Для них понадобилась спецтехника. Фото: РИА Новости

В регионах по всей стране подводят итоги большой уборки водоемов, которая проходит в рамках Всероссийской акции "Вода России" и нацпроекта "Экология". Провели предзимние субботники.

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В Челябинской области он прошел на берегах Миасса, где эковолонтеры вышли вместе с волейболистками клуба "Динамо-Метар" и их болельщиками. А что касается поднятых со дна Тургояка покрышек, то им уже дали вторую жизнь. Одна из компаний переработала их в сырье для изготовления резиновых покрытий стадионов, асфальта и других материалов.

Жители Карачаево-Черкесии с 2014 года принимают активное участие в акции "Вода России". В июне этого года 460 волонтеров убрали мусор вдоль берега Кубани и у минерального источника Красногорский нарзан, который пользуется особой популярностью у туристов и местных жителей.

"За годы проведения акция "Вода России" объединила в республике почти 100 тысяч человек, неравнодушных к экологическим проблемам, - сообщил первый заместитель председателя правительства республики Хызыр Чеккуев. В этом году в экологической акции приняли участие более 3,7 тысячи жителей Карачаево-Черкесии. Они очистили берега более десяти рек - в общей сложности 21 километр.

В Дагестане финальный этап этого года Всероссийской акции "Вода России" прошел на побережье Каспийского моря, недалеко от Махачкалы. Организатором выступило Минприроды России при поддержке министерства природных ресурсов и экологии и министерства по делам молодежи Дагестана. Около 500 волонтеров очистили берег протяженностью более километра. Они собрали 350 килограммов пластика, более 200 - стекла и 70 - металла.

Фото: В.Калиничев/РИА Новости
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Такие акции очень необходимы, рассказал "РГ" руководитель АНО "Каспийский природоохранный центр" Заур Гапизов: "Вы, наверняка, видели ужасные кадры состояния русла реки Андийское Койсу после проливных дождей. Пластиковые бутылки, пакеты, памперсы, бытовая техника, безответственно выброшенные горцами в ущелье и смытые в реку потоками воды. Не лучше ситуация и на побережье Каспия. Гибнет краснокнижная каспийская нерпа".

Впрочем, сам мусор убрать не так трудно, считает Заур. Гораздо сложнее решить вопрос с его утилизацией. "У нас нет сертифицированных полигонов, мусоросортировочных заводов и мощностей по переработке вторсырья в промышленных объемах. Мы надеемся, что всем этим вплотную займется создаваемая по инициативе главы региона республиканская экологическая организация", - говорит Гапизов.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России УрФО Челябинская область СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Дагестан Национальные проекты 2019-2024

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