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18.11.2021 09:48
Рубрика: Общество

В Салехарде обсудили технологии сохранения вечной мерзлоты

В РФ разработают программу развития арктических территорий в новых климатических условиях
Текст: Анатолий Пристанский (ЯНАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 262(8613)
Ямал собрал на большой совет представителей академической и прикладной науки, изучающих воздействие потепления на криосферу планеты, на жилую, транспортную и производственную инфраструктуру районов Арктики.

Научно-практическую конференцию в Салехарде организовали при поддержке МИД России и правительства ЯНАО Арктический совет, в котором РФ сейчас председательствует, международная ассоциация по мерзлотоведению, группа институтов РАН и отечественных университетов, межнациональный Университет Арктики.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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В центре внимания - проблема оттаивания вечномерзлых грунтов. Она касается всех регионов и стран, расположенных в высоких широтах, России - особенно: в 15 ее регионах мерзлота занимает от 80 до 100 процентов территории.

В ЯНАО процесс растепления грунтов идет интенсивно. Без тотального наблюдения за состоянием мерзлоты, совершенствования имеющихся и разработки новых технологий строительства не обойтись. Сверхзадача - стабилизировать грунт, предотвратить разморозку на участках с капитальными зданиями, инженерными сооружениями. Прежде всего следует, по словам профессора Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета Игоря Сахарова, паспортизировать объекты, выявив находящиеся в критическом состоянии, потенциально опасные.

Стоит отметить, что в конце прошлого десятилетия в ЯНАО приступили к созданию мониторинговой сети, а пару месяцев назад при научном центре изучения Арктики создали лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности, не имеющую аналогов в РФ.

При научном центре изучения Арктики создали лабораторию криологии Земли и геотехнической безопасности, не имеющую аналогов в РФ

- Время не терпит: нужны новые строительные стандарты, нешаблонные технологические решения и полигон для их испытаний. Надеюсь, хорошие разработки появятся в течение двух ближайших лет, - говорит завлабораторией доктор технических наук Анатолий Шуваев.

- Фундаментальные исследования, геомониторинг, геоморфология, геотехническая среда… Мы добьемся успеха только при взаимодействии ученых разных направлений, координации усилий, кооперации. Ямал - экономически самый развитый среди арктических регионов, и здесь повышение среднегодовых температур вызывает серьезное напряжение. По общему мнению, реализовать на базе Ямала пилотный проект адаптации северных территорий к изменению климата - оптимальный вариант, - считает директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН академик Валерий Крюков.

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С ним солидарен директор Института криосферы Земли Марат Садуртдинов. Он полагает также, что для большей эффективности федеральному правительству стоит создать некую координационную структуру с включением в нее представителей Минвостокразвития, Минстроя, других заинтересованных министерств и ведомств, научных организаций.

Итоговые документы конференции станут базой для формирования двухлетней программы развития арктических территорий в новых климатических условиях. О степени адаптации к ним мы узнаем в 2023 году на Всемирном саммите по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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