Второй карбоновый полигон за год открыли на Урале

Второй в этом году карбоновый полигон открыли на Урале. Он появился на базе Коуровской астрономической обсерватории Уральского федерального университета. Теперь здесь будут следить не только за звездами, но и концентрацией углекислого газа.

Карбоновым полигоном называют территорию с уникальной природной экосистемой. В рамках проекта Минобрнауки России откроют 14 подобных площадок для исследований. Одна из них, тоже в Год науки, ранее была создана в Тюмени.

В Свердловской области работу полигона ведут участники Уральского научно-образовательного центра мирового уровня - академические институты, вузы и предприятия. Вместе они смогут оценить, например, углеродный след от деятельности промсектора в регионе. Для этого в обсерватории установили систему для измерения потоков парниковых газов в почве и атмосфере.

"Таежные леса, где разместился уральский полигон, аккумулируют большое количество углерода, - пояснил руководитель проекта, директор ботанического сада университета Виктор Валдайских. - Мы будем вести мониторинг климатических активных газов на самозарастающих сельхозугодьях, в зонах отвалов месторождений. Сравним эмиссию и сток углерода при использовании разных технологий земледелия".

Уральский регион - важнейший горнодобывающий и металлургический кластер страны. Поэтому, по словам главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, на полигоне лежит особая ответственность по разработке технологий для восстановления углеродного баланса. И специалисты Уральского федерального университета по запросу компаний уже выращивают растения для карбоновых ферм, которые эффективно поглощают CO2 и выделяют кислород.Для создания уральского полигона правительство России выделило 80 миллионов рублей. Он займет территорию площадью более 300 гектаров. Чтобы работать на нем, сотрудники вуза и студенты профильных направлений дополнительно освоят программы в области климатологии и экологии.

Карбоновые полигоны запускают в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата. В Год науки и технологий в России создали две такие территории. Работа эта ведется в рамках нацпроекта "Наука и университеты". А первый карбоновый полигон был представлен в сентябре 2020 года. Он расположен на территории национального парка "Угра" в Калужской области. Площадь полигона составляет более 600 гектаров.

Еще один карбоновый полигон начал работать в этом году в Тюменской области на базе биостанции Тюменского госуниверситета. Здесь вместе с немецкими экспертами по климату проводили исследования тундровых почв, пожаров и изменений в экосистемах Севера.

Справка "РГ"

У карбоновых полигонов есть особая международная роль и большой экономический потенциал, уверяют эксперты.

К 2023 году Евросоюз хочет ввести "углеродный налог" для компаний, которые реализуют свои товары в Европе. Его рассчитают от объема углеродных загрязнений от производства.

Для каждого предприятия введут "квоту на углерод". Исчерпав лимит, компании будут покупать их на бирже у тех, кто свои не израсходовал.

Наши компании смогут зарабатывать на квотах, которые расширятся благодаря карбоновым полигонам. Ведь они помогут бизнесу оценить экономические "углеродные" издержки при производстве продукции.