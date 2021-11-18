Режим ЧС объявлен на западе Канады из-за ливней и наводнений

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на западе Канады в связи с масштабными наводнениями, вызванными ливнями.

Глава провинции Британская Колумбия Джон Хорган заявил, что сильный ветер, интенсивные осадки и наводнения разрушили целые населенные пункты. Несколько тысяч человек покинули свои дома. Местные власти обратились к федеральному правительству за помощью. В регион будут направлены военные. Жертвой непогоды стал один человек. "К сожалению, скорее всего, в ближайшие дни мы сообщим о новых жертвах", - цитирует Хоргана ТАСС.

В Британской Колумбии выпало более 250 миллиметров осадков, что превышает месячную норму. Местами уровень воды поднялся на 3,5 метра. Основной удар стихии пришелся на южную часть провинции. Размыты многие автомобильные дороги, частично нарушено железнодорожное сообщение. На фермах погибли тысячи домашних животных.