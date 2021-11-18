"РГ" и ГодЛитературы.РФ наградили победителей конкурса к 200-летию Достоевского

С чего все началось? В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, и - и из того, что с ним случилось дальше, вышел один из самых известных романов Достоевского.

"Преступление и наказание" начиналось здесь, вблизи Сенной площади.

Место знаковое - так что неудивительно: рядом, по соседству, в петербургском отеле "Богема" в четверг вечером "Российская газета" и портал ГодЛитературы.РФ собрали участников конкурса короткого рассказа "Детектив Достоевский", который был объявлен полгода назад. Рассказов оказалось множество - со всей страны и даже из зарубежья. Пришло время подвести итоги.

- Что общего у "Российской газеты" и Достоевского? - обратилась к гостям вдохновительница конкурса, замглавного редактора "РГ" Ядвига Юферова. - Во-первых, они родились в один день - 11 ноября. А во-вторых, далеко не каждое издание сегодня имеет отдел культуры в истинном смысле слова - в моде "замочные скважины" и светская хроника. Так что "РГ", можно сказать, спасает красоту - а красота, как верил Достоевский, спасет мир.

Фото: Сергей Николаев

Фрагмент из "Преступления и наказания" мастерски прочитал театральный режиссер, профессор Российского государственного института сценических искусств Геннадий Тростянецкий.

Фото: Сергей Николаев

И понеслось. Зачин был дан - осталось подхватить его.

Все знают: детективы у Достоевского "неправильные": убийца в них известен с самого начала или остается неизвестен вовсе. А все потому, что классика больше интересовало не "кто убил?", а "почему?". Вот и к моменту церемонии все победители конкурса были уже известны - объявили их как раз 11 ноября, в день двухсотлетия писателя.

Смысл происходящего теперь был не в том, чтобы с тщательно изображаемым волнением открывать конверты, а в том, чтобы посмотреть в глаза нашим читателям-победителям и вслед за Федором Михайловичем спросить: "Почему?".

Почему творчество автора, писавшего объемистые романы полторы сотни лет назад, в, казалось бы, совершенно другой России, подтолкнуло их, теперешних авторов, к собственному сочинительству?

Председатель жюри конкурса, обозреватель "Российской газеты", писатель Павел Басинский рассказал, что на конкурс было прислано более 900 рассказов из 17 стран мира. Самой юной участницей стала 9-летняя сибирячка Тая Афанасьева из Ангарска. А в основу рассказа, получившего приз зрительских симпатий, легла реальная история, которую Любовь Голова из Архангельской области узнала во время службы в системе ФСИН.

В жюри под председательством Басинского входили шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ, переводчик и писатель Михаил Визель, писатель и биограф Достоевского Людмила Сараскина, лауреат "Нацбеста" Александр Пелевин, редактор отдела культуры "РГ" Игорь Вирабов и редактор направления прозы издательства МИФ Ольга Киселева.

Фото: Сергей Николаев

Кто же они, лауреаты? Первой свой приз получила победительница читательского голосования Любовь Голева из поселка Североонежск Архангельской области. Ее рассказ "Вася, море и морошка" собрал 40 процентов голосов.

Фото: Сергей Николаев

Что удивило поначалу (по-хорошему) - в конкурсе приняли активное участие многие сотрудники и лица, так или иначе имеющие отношение к системе ФСИН. Проще сказать, мы получили множество рассказов из мест лишения свободы. Конечно, это отчасти благодаря партнёрам конкурса - Фонду развития правовой культуры. Любовь Голева - как раз директор федерального казенного профессионального образовательного учреждения № 1 ФСИН России. Ее рассказ, история заключенного, который в самый момент окончания своего срока узнаёт, что вместо свободы его ждет новый срок - это, можно сказать, скол окружающей ее реальности.

Третье место решением профессионального жюри досталось петербурженке Татьяне Млынчик за рассказ "Бартер" - ироничный, но в то же время уважительный к первоисточникам "микс" из "Преступления и наказания" и "Пиковой дамы". Вручила награду общественный деятель, верный читатель "РГ" Наталия Дементьева.

Фото: Сергей Николаев

Кстати, Татьяна Млынчик - уже не дебютант: летом вышел ее роман "Ловля молний на живца". Связаны эти два события или нет, но именно рассказ "Бартер" решил отметить еще один партнер конкурса - Первая образцовая типография. Приз от печатников - двухтомник произведений Достоевского в кожаном переплёте. Прекрасное издание - как неисчерпаемый источник вдохновения для новых литературных подвигов.

Фото: Сергей Николаев

Приз за второе место достался жительнице Ижевска Елене Сосновской. Место ее работы - пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике. Ее жутковатый рассказ "Меломан" напомнил чем-то "Парфюмера" Патрика Зюскинда - и это, можно сказать, тоже развитие линий одной из линий творчества Достоевского. Приз Елене вручил гендиректор отеля "Богема" Василий Кичеджи.

Фото: Сергей Николаев

А имя победителя назвал Павел Басинский. Им стала Александра Зайцева из Астрахани, чей рассказ о невидимых миру детских обидах произвёл на жюри самое сильное впечатление. "Рассказ отличается серьезной психологической глубиной, а главное - позабытой темой сострадания и боли за униженных и оскорбленных, которая отличала всех наших классиков", - подчеркнул председатель жюри.

Фото: Сергей Николаев

Кстати, Александра не впервые участвует в конкурсах сайта ГодЛитературы: в 2018 году она была уже обладательницей Гран-при конкурса "Любовь. Тургенев. Лето". Сама победительница честно призналась: "Я не думала о призовых местах. Участвую в конкурсах "Года литературы", потому что они замечательные. А выигрыш - уже второй раз неожиданный! - становится просто дополнительным приятным бонусом".

В пятницу Александре суждено отправиться на спектакль в Мариинский театр, который любезно предоставил победителю пару билетов.

Кроме того, счастливчиков ждет награда от "Литреса", который вызвался составить из всех работ-финалистов электронный сборник, доступный для скачивания. Сам Достоевский, как автор "Дневника писателя", в котором многие теперь увидели "первый литературный блог", наверняка одобрил бы такое внимание к авторам. Также победители получили книги от литературной премии "Лицей". Конкурс показал: Достоевский остается нашим современником - если кто-то в этом еще сомневался.