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18.11.2021 14:08
Рубрика: Экономика

Роспатент назвал пять главных ошибок изобретателей

Текст: Алексей Дуэль
При создании интеллектуальной собственности, в том числе за бюджетные деньги, часть средств расходуется неэффективно из-за недостаточной информации об уже сделанных открытиях и полученных патентах. Об этом заявил на форуме "2 дня патентной аналитики" заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Для помощи изобретателям и инвесторам научных проектов Роспатент готовит экосистему интеллектуальной собственности, которая должна повысить доходность такой деятельности, сказал он. Ее запуск запланирован на 2022 год.

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"Правильное инвестирование и раскрытие потенциала коммерциализации проектов помогут сократить расходы, направить средства на проекты, от которых будет отдача", - сказал Зубов.

Он назвал пять главных ошибок, которые мешают успешной работе изобретателей и инвесторов проектов, связанных с интеллектуальной собственностью.

Первая из них - неактуальное техническое задание разработчикам, когда поставленные перед ними задачи не соответствуют мировому уровню развития отрасли. Во-вторых, это неправильное распределение финансирования научно-исследовательских работ, когда деньги достаются проектам, не имеющим коммерческой перспективы, но их не получают те, кто работает над потенциально успешными задачами.

Еще один клубок проблем связан с тем, что предприниматели в области интеллектуальной собственности не могут правильно оценить, на какие рынки стоит выводить отечественный инновационный продукт.

Четвертая ошибка, по мнению Зубова, состоит в том, что при оформлении патента не учитывается потенциал коммерциализации и охрана прав оформляется не на те объекты, которые действительно нуждаются в защите.

Кроме того, зачастую значительные инвестиции направляются на разработку технологии, которая уже есть в мире и ее можно приобрести за меньшие деньги, чем открывать заново.

"Стоимость патентной аналитики должна составлять 5-7% от расходов на исследования, - объяснил директор федерального института промышленной промышленной собственности Олег Неретин. - Прежде чем открывать что-то новое, надо выяснить, что уже разработано в мире и над чем сейчас работают ученые. Это позволит сократить лишние расходы и направить деньги туда, где есть серьезный потенциал, где можно совершить прорывное открытие".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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При этом Неретин подчеркнул, что не стоит оценивать эффективность работы ученых и изобретателей в денежной форме. Совершенные ими открытия могут оказаться востребованными сразу же, а могут и через десятки лет.

"Срок патентной защиты изобретения - двадцать лет, - добавил Неретин. - Вот на этом горизонте стоит говорить об эффективности. Дальше права на изобретение переходят в общественную собственность. Денег оно своему автору уже не принесет, но может оказаться очень нужным и полезным для человечества".

В качестве примера Неретин привел сенсорные экраны. От из изобретения до реального внедрения прошло почти полвека. Тогда эта технология применения не нашла, теперь же с каждый из нас пользуется ей ежедневно - именно она позволила появиться смартфонам и планшетным компьютерам.

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