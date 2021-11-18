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18.11.2021 08:39
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: курение усугубляет течение COVID-19

Текст: Ольга Орлова
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Роспотребнадзор предупредил, что у курильщиков COVID-19 чаще бывает в тяжелой форме.

Фото: iStock
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"Согласно имеющимся данным, вирус ухудшает работу легких, которые и так уже не в идеальном состоянии у тех, кто курит, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Также при курении повышается риск заражения вирусом через рот.

Помимо никотина в табачном дыму содержатся радиоактивный полоний, мышьяк, свинец, висмут, аммиак, органические кислоты.

Эксперты предупреждают, что не следует заблуждаться, что фильтры служат защитой от вредных веществ. "Если бы поглотители и фильтры обеспечивали полную защиту от вредных веществ, то они бы поглощали и сам никотин, в таком случае эффект от курения не ощущался бы".

Фото: официальный сайт Роспотребнадзора

Курение само по себе может привести к смертельным заболеваниям, таким как пневмония, эмфизема и рак легких. Курение вызывает 84% смертей от рака легких и 83% смертей от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Это изнурительная болезнь, при ней люди испытывают трудности с дыханием, прежде всего из-за сужения дыхательных путей и разрушения легочной ткани: одышку в активном состоянии, постоянный кашель с мокротой и частые инфекции органов грудной клетки. Если же при этом "подхватить" еще коронавирусную инфекцию, то участь такого больного совсем незавидная.

Справка "РГ"

По статистике ВОЗ, ежегодно от болезней, вызванных курением, умирает 5 миллионов человек. Каждые 8 секунд в мире умирает один курильщик.

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