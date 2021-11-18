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18 ноября 2021 г.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.11.2021 № 30 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом"

Дата подписания 15 ноября 2021 г.
Опубликован 18 ноября 2021 г.
Вступает в силу 18 ноября 2021 г.

Зарегистрирован 17.11.2021 № 65867

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 17.11.2021 г.

Вступает в силу с 18 ноября 2021 г.

В соответствии с статьей 31 и подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2004, № 35, ст. 3607) постановляю:

1. В подпункте 2.5 пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" (зарегистрировано Минюстом России 26.10.2020, регистрационный № 60563) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.11.2020 № 34 (зарегистрировано Минюстом России 16.11.2020, регистрационный № 60908) и от 11.03.2021 № 8 (зарегистрировано Минюстом России 30.03.2021, регистрационный № 62916), цифры "200" заменить цифрами "300".

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Руководитель А.Ю.Попова

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.11.2021 № 30
(pdf, PDF, 64 Кб)