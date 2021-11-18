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18.11.2021 23:49
Рубрика: В мире

Россия передала Кубе гуманитарную помощь на 3 миллиона долларов

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
В Гаване состоялась торжественная церемония передачи Кубе подсолнечного масла, которое было приобретено на средства российского взноса во Всемирную продовольственную программу ООН в 2020-2021 годах.

"За счет средств из взноса России во Всемирную продовольственную программу ООН за 2020-2021 года было закуплено более 650 тонн подсолнечного масла на общую сумму 3 миллиона долларов. 516 тонн находятся в Гаване, а 157 - уже направлены в город Сантьяго-де-Куба. Российское масло будет бесплатно распространяться через кубинскую Систему помощи семьям, что послужит улучшению продовольственной безопасности наиболее уязвимых слоев населения по всей стране", - отметил в ходе церемонии посол России на Кубе Андрей Гуськов. Дипломат добавил, что передаваемая помощь является "наглядным подтверждением искренней дружбы и солидарности, которые многие годы объединяют Россию и Кубу".

Фото: AP Photo
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Посол напомнил, что с 2018 года общий объем помощи Кубе, выделенной Россией по линии международных организаций, составляет 11 миллионов долларов. Среди наиболее значимых проектов Гуськов указал участие России в проекте по борьбе с засухой в провинции Сантьяго-де-Куба, программе развития системы школьного питания.

"Одновременно мы не прекращаем помощь Кубе и в двустороннем формате. Только лишь в этом году 4 транспортных самолета Ан-124 доставили на Кубу из России 170 тонн продуктов первой необходимости, медикаментов и медоборудования", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

"Россия является наиболее значимым участником нашей программы на Кубе. Щедрость российского народа для нас, как и для всех кубинцев очень важна. Например, сейчас бенефициарами станут более 70 тысяч пожилых людей, наиболее уязвимых во времена пандемии коронавируса", - в свою очередь поблагодарил Россию глава представительства Всемирной продовольственной программы ООН на Кубе Паоло Маттеи.

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