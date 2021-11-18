Россия подписала конвенцию о признании иностранных судебных решений

Министр юстиции России Константин Чуйченко подписал Конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам, принятую в рамках Гаагской конференции по международному частному праву.

Как пояснил Константин Чуйченко, конвенция устанавливает четкие и прозрачные правила для трансграничного признания решений иностранных судов. Говоря проще, решения наших судов по ряду дел могут исполняться за границей, а исполнительные листы из-за рубежа будут работать у нас. Таким образом станет легче взыскать долг с иностранного партнера. Напомним, недавно Верховный суд России специально разъяснил, что российские суды обязаны принимать иски к иностранным компаниям, которые целенаправленно предлагают свои товары российским гражданам.

Не так давно Верховный суд России разрешил гражданам нашей страны подавать в российские суды иски к иностранным компаниям, работающим у нас

Сегодня многие популярные у россиян сервисы зарегистрированы на территории иностранных государств. Не будем их называть поименно, они и так известны. Многие из нас привыкли покупать билеты, бронировать гостиницы и даже заводить знакомства в режиме онлайн. Хорошая новость: все, кто нам что-то продает или оказывает по Сети какие-то услуги, должны соблюдать российские законы о защите прав потребителя.

В свою очередь конвенция позволит частным лицам, гражданам, малому и среднему бизнесу более эффективно отстаивать свои нарушенные права в иностранных юрисдикциях. Например, добиваться там исполнения решений наших судов.

"В конвенции найден оптимальный баланс между свободной циркуляцией судебных решений, которая призвана обеспечить эффективную реализацию права на суд в широком, трансграничном аспекте, и возможностями эффективного обеспечения национального суверенитета и защиты публичных интересов государства", - заявил Константин Чуйченко.

Он подчеркнул особую важность данного документа, отметив, что для государств конвенция является стимулом придерживаться международно-правовых стандартов правосудия.

В свою очередь член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров пояснил, что конвенция должна регулировать исключительно гражданские и торговые дела.

"Под действие конвенции будет подпадать какое-то количество споров, но каким будет их количество, спрогнозировать сложно, - сказал он. - В тексте содержится достаточно большое количество исключений, по которым судебные решения не будут исполняться в государствах - участниках конвенции". Поэтому, как будет работать конвенция, что изменится, покажет только практика. Прецеденты не за горами.

Как бы то ни было, руководство Министерства юстиции России выразило надежду, что за подписанием конвенции последует присоединение нашей страны и к другим важным правовым механизмам, разработанным Гаагской конференцией по международному частному праву.