Россия помогла ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Казахстане

Материальную помощь - деньги, медикаменты, оргтехнику и продукты питания из России получили ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Казахстане. Акцию провели сотрудники аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве России в Казахстане. Акция проходила в течение осени совместно с Союзом ветеранов Афганистана и локальных войн, а также властями областей и городов Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства России в Казахстане.

На счета ветеранов перечислены денежные средства в общем размере 100 тысяч тенге или примерно по 233 доллара на каждого, медикаменты, оргтехника и продукты питания. Всего выплаты пришли более, чем на 1200 человек, из них свыше 200 - ветераны Великой Отечественной войны.

По данным посольства России в Казахстане, ветеранские организации также получили 12 персональных компьютеров в комплекте с многофункциональными устройствами и телевизор, а нуждающимся пациентам оплатили лекарственные средства на сумму 3 128 000 тенге (7,2 тысяч долларов) и передали продукты питания.

Акция проходила в Нур-Султане, Алма-Ате, Караганде, Кокшетау, Павлодаре, Шымкенте, а также в Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях. Помощь была оказана на фоне сложной финансово-экономической обстановки, вызванной пандемией COVID-19, ради "братской, добрососедской, союзнической помощи наиболее нуждающимся в ней ветеранам".