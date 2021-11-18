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18.11.2021 06:35
Рубрика: В мире

Россия вошла в список наиболее желанных для посещения южнокорейцами стран

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Южная Корея достаточно успешно справляется с коронавирусом, начав уже серьезно ослаблять различные ограничения, включая те, что касаются путешествий за границу. В этой связи у корейцев вновь резко возрос интерес к поездкам за рубеж. Согласно результатам исследования, Россия оказалась одной из наиболее популярных для возможных путешествий корейцев стран.

Как сообщили южнокорейские СМИ, ссылаясь на проведенное в 14 странах мира исследование, в течение ближайшего года около 40 процентов опрошенных выразили намерение выехать за рубеж с целью совершить путешествие. В Южной Корее, как выяснилось, почти каждый третий (32 процента) намерен побывать за границей в течение года.

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Одновременно на основе данных поисковых запросов в интернете были названы и наиболее популярные направления. Россия заняла четвертое место, уступив Гавайям, Австралии и Германии, но опередив при этом США, Филиппины и Индонезию.

Подчеркивается, что те направления, которые ранее были наиболее востребованными (Япония, Китай, Вьетнам и Таиланд), больше не в числе любимых.

Возможно, что причина популярности России, а также других стран заключается в простоте посещения. Ту же Россию южнокорейцы до сих пор могут посещать в рамках безвизового режима, а до ближайшего крупного города - Владивостока - из Сеула лететь всего лишь два часа.

Кроме того, граждане Республики Корея теперь могут поехать в США и 28 стран Европы без длительного карантина. Китай, Вьетнам, Япония и другие государства, куда до пандемии корейцы летали на отдых очень часто, сейчас или вообще не пускают туристов, или требуют большое количество различных документов, что затрудняет поездки.

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