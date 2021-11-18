Российские самолеты эвакуировали из Афганистана 380 человек

Соответствующее поручение военным дал президент РФ Владимир Путин. После чего министр обороны Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки сформировать группировку из трех Ил-76 и отправить их с подмосковного военного аэродрома Чкаловский в Кабул.
Как рассказали в Минобороны России, самолеты заодно доставили в Кабул гуманитарный груз - всего 108 тонн.
"Для оказания необходимой медпомощи и поддержки эвакуированным гражданам на каждом самолете находились врачебно-сестринские бригады с необходимым медоборудованием и медикаментами. Также на всех самолетах сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания", - отметили в минобороны.
"Это эвакуация тех, кому было необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне и крайне беспокойно", - пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.