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18.11.2021 16:00
Рубрика: Экономика

Ростуризм попросил Абхазию усилить контроль за безопасностью на курортах

Текст: Нина Егоршева

Вопросы безопасности россиян на курортах Абхазии обсудила со своим абхазским коллегой Теймуразом Хишбой глава Ростуризма Зарина Догузова. Она попросила взять под личный контроль расследование инцидента со стрельбой в пансионате "Самшитовая роща", сообщили в Ростуризме.

Фото: Пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым
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Минувшим летом в Абхазии произошло сразу несколько неприятных инцидентов с российскими туристами. В Ростуризме напомнили, что в ресторане пансионата "Самшитовая роща" произошла стрельба, в ходе которой двое наших соотечественников получили серьезные ранения. По словам пострадавших, администрация отеля не пыталась урегулировать конфликт, кроме того, туристам не была предоставлена компенсация, уточнили в ведомстве.

"Вопросы обеспечения безопасности туристов должны находиться на особом контроле. Поэтому попросила своего коллегу Теймураза Владимировича взять на личный контроль этот и другие инциденты с российскими гражданами, а также вопрос компенсаций пострадавшим. Кроме того, попросила абхазскую сторону инициировать проверку в отношении пансионата "Самшитовая роща", - передает слова Зарины Догузовой пресс-служба Ростуризма.

Отмечается, что абхазская сторона пообещала оказать пострадавшим россиянам всю необходимую финансовую помощь.

Экономика Туризм В мире экс-СССР Абхазия Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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