Ростуризм попросил Абхазию усилить контроль за безопасностью на курортах

Вопросы безопасности россиян на курортах Абхазии обсудила со своим абхазским коллегой Теймуразом Хишбой глава Ростуризма Зарина Догузова. Она попросила взять под личный контроль расследование инцидента со стрельбой в пансионате "Самшитовая роща", сообщили в Ростуризме.

Минувшим летом в Абхазии произошло сразу несколько неприятных инцидентов с российскими туристами. В Ростуризме напомнили, что в ресторане пансионата "Самшитовая роща" произошла стрельба, в ходе которой двое наших соотечественников получили серьезные ранения. По словам пострадавших, администрация отеля не пыталась урегулировать конфликт, кроме того, туристам не была предоставлена компенсация, уточнили в ведомстве.

"Вопросы обеспечения безопасности туристов должны находиться на особом контроле. Поэтому попросила своего коллегу Теймураза Владимировича взять на личный контроль этот и другие инциденты с российскими гражданами, а также вопрос компенсаций пострадавшим. Кроме того, попросила абхазскую сторону инициировать проверку в отношении пансионата "Самшитовая роща", - передает слова Зарины Догузовой пресс-служба Ростуризма.

Отмечается, что абхазская сторона пообещала оказать пострадавшим россиянам всю необходимую финансовую помощь.