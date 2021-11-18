Саакашвили перевели в реанимацию после обморока в больничной тюрьме

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попал в реанимацию после того, как потерял создание прямо во время встречи с юристами в стенах тюремной больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Беку Басилая.

"После встречи с адвокатами он должен быть подняться наверх, в другую комнату. Когда он выходил из нашей комнаты, неожиданно упал... Миша и слова не сказал после того, как упал. Мы с сотрудниками тюрьмы открывали ему глаза", - рассказал Басилая. По его словам, экс-президента унесли на носилках.

Напомним, после ареста 1 октября Михаил Саакашвили объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. Прекратить ее политик согласился только при условии, что его переведут для реабилитации в "квалифицированную клинику". По двум уголовным делам его уже приговорили на родине к трем и шести годам заключения.