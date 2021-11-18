Самый активный зритель поедет в Германию

20-й юбилейный фестиваль немецкого кино откроется 25 ноября в московских кинотеатрах "Октябрь" и "Художественный". Первый в день открытия покажет драму Сабрины Сараби "Кто присмотрит за телятами?" - экранизацию романа Алины Хербинг, получившую Приз за лучшую женскую роль актрисе Саскии Розендаль на фестивале в Локарно. Второй - экранизацию романа Эриха Кёстнера "Фабиан - полет в пропасть" из времен Веймарской республики.

В программе фестиваля режиссерский дебют актрисы Нати Брункхорст "Порядок превыше всего", документальный фильм Марка Баудера "Кем мы были", комедия Зенке Вортманна "Про и контра", драма "Принц" Лизы Бирвирт, мелодрама Анне Зоры Беррашед "Второй пилот", криминальная драма Франциски Штюнкель "Последний приговор", основанная на последнем в Германии случае смертной казни, две части из сериала Якоба М. Эрвы "Катакомбы", сборник короткометражных фильмов Next Generation Short Tiger, анимационные и документальные фильмы.

Все картины - продукция последних двух лет. Можно заметить, что большинство фильмов сняты режиссерами-женщинами. Фестиваль завершится 30 ноября вручением Приза зрительских симпатий, обладатель которого будет определен голосованием публики, а также призов самым активным зрителям, среди которых - ваучеры на поездку в Германию и сувениры от компании German Films.