Самый активный зритель поедет в Германию

В программе фестиваля режиссерский дебют актрисы Нати Брункхорст "Порядок превыше всего", документальный фильм Марка Баудера "Кем мы были", комедия Зенке Вортманна "Про и контра", драма "Принц" Лизы Бирвирт, мелодрама Анне Зоры Беррашед "Второй пилот", криминальная драма Франциски Штюнкель "Последний приговор", основанная на последнем в Германии случае смертной казни, две части из сериала Якоба М. Эрвы "Катакомбы", сборник короткометражных фильмов Next Generation Short Tiger, анимационные и документальные фильмы.
Все картины - продукция последних двух лет. Можно заметить, что большинство фильмов сняты режиссерами-женщинами. Фестиваль завершится 30 ноября вручением Приза зрительских симпатий, обладатель которого будет определен голосованием публики, а также призов самым активным зрителям, среди которых - ваучеры на поездку в Германию и сувениры от компании German Films.