"Седьмая симфония" стал самым просматриваемым сериалом на ТВ

8 ноября на телеканале "Россия 1" состоялась премьера исторической драмы "Седьмая симфония" режиссера Александра Котта с Алексеем Гуськовым в главной роли. "РГ" много писала об этом проекте. Многосерийный фильм завоевал популярность у зрителей, став абсолютным лидером прошлой недели по объему аудитории среди сериалов, показанных в прайм-тайм в будни. Доля аудитории составила 15% (это средняя доля с 8 по 11 ноября среди зрителей старше 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек). Для тех, кто не разбирается в рейтингах и долях - поверьте, это очень хорошие показатели.

"Это нетипичный для телевидения событийный проект - масштабный, сложный, во многом трагический. Только канал-лидер мог решиться на него. Поэтому нас особенно радует, что сериал нашел такой большой отклик у аудитории. Оказалось, что зрителям интересно и важно смотреть фильмы о неидеальных героях, об обычных вроде бы людях, которые смогли победить страшные обстоятельства, войну и саму смерть. Надеюсь, что это осмысление и себя самих, своей истории, опыта, идеалов. При этом у авторов не было задачи повергнуть зрителя в ужас или намеренно выжать слезу. Мы хотели рассказать эту историю честно, эмоционально, с уважением к подлинным событиям и без лишнего пафоса. Наверное, поэтому она тронула многих зрителей", - сказал продюсер Александр Роднянский.

А нам особенно приятно, что в сообщении об успехе сериала компании-производителя "Нон-Стоп Продакшн" приведена цитата критика - обозревателя "РГ" Валерия Кичина. Он написал в своей рецензии, которую можно прочитать на нашем сайте, в частности следующее. "О сериале будет сказано много и резких, и добрых слов. Но это работа, вызывающая уважение и признательность: из того, что казалось маленькими неправдами, все-таки сложилась большая правда невероятно сложной и противоречивой, но великой эпохи". Эти слова и вошли в релиз, который получили представители сми.