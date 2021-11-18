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СМИ назвали причину смерти телеведущей и актрисы Кристины Асмаловской

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    18.11.2021, 16:32
Текст:   Олег Усков

Причиной смерти 41-летней Кристины Асмаловской, ведущей детской телепрограммы "АБВГДейка" и актрисы ситкома "Моя прекрасная няня", стал декомпенсированный цирроз печени.

Как выяснил "Пятый канал", "заболевание возникло у женщины на фоне злоупотребления алкоголем", тогда как заражение коронавирусом "усугубил и так неважное здоровье актрисы".

При этом, по словам подруги артистки, Кристина "не понимала, как идти вперед, чем заниматься".

Как уточнено, незадолго до смерти Асмаловская подхватила инфекцию и попала в больницу, где, судя по всему, и подхватила коронавирус. Последний день своей жизни молодая женщина провела в реанимации.

Кристина Иванова (настоящая фамилия) родилась в 1980 году в Москве. Окончила РАТИ-ГИТИС. Профессиональная танцовщица, мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратная чемпионка России. Участница проекта "Танцы со звёздами" - с 2012-м Кристина в паре с Маратом Башаровым взяла на программе третье место. Помимо "Моей прекрасной няни", где у нее была роль стюардессы, снялась в "Адъютантах любви".

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